Continua la lotta ai posteggiatori abusivi a Catania. L’azione continua della Polizia di Stato ha consentito di “ripulire” alcune aree ove era forte e radicata la presenza di tali soggetti, come ad esempio Piazza Manganelli e Piazza Spirito Santo. I parcheggiatori abusivi però sono tornati a occupare la riviera della playa, con l’approssimarsi della stagione estiva, specie nei fine settimana dove più numerose sono le presenze di catanesi che affollano le zone balneari. Ed è stato così che agenti della Polizia di Stato del Commissariato Librino sono entrati in azione, eseguendo controlli a tappeto.

A dimostrazione dello sprezzo per ogni forma di legalità alcuni di essi, dopo essere stati fermati e sanzionati, hanno avuto l’arroganza di provare a esercitare la loro attività abusiva persino mentre i poliziotti li identificavano, un atteggiamento che è stato immediatamente nuovamente sanzionato dalla Polizia di Stato.

Dopo circa 1 ora gli agenti sono tornati nei luoghi in cui avevano già individuato i posteggiatori abusivi, trovandoli ancora intenti ad operare come se nulla fosse accaduto e, per tale motivo, li hanno nuovamente segnalati.

In tutto a oggi sono ben 251 le persone colte nell’atto di esercitare l’attività illecita, sanzionati e denunciati.

Ben 115 sanzionati più volte per la medesima violazione, 115 deferiti, 53 avvisati oralmente,1 proposto per l’applicazione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, 1 divieto di rientro nel comune di Catania, irrogato a un posteggiatore abusivo che da un comune dell’hinterland era venuto a “esercitare” in città.

Tra i 251 parcheggiatori abusivi individuati, circa il 25% di essi è risultato gravato da pregresse vicende giudiziarie e qualcuno anche condannato con sentenza definitiva, per lo più per reati contro il patrimonio.

Nei prossimi giorni è prevista proprio sul lungomare della playa una massiccia attività a cura della Polizia di Stato che procederà a condurre tutti i parcheggiatori abusivi trovati presso il Gabinetto Provinciale di polizia scientifica per la sottoposizione al fotosegnalamento ed alla ennesima denuncia penale che si andrà a cumulare con le altre. Non si pensi che le denunce non abbiano seguito perché cumulate fra loro, dopo il processo che sarà effettuato, porterà s condanne cumulative che, stante il profilo dei protagonisti, tutti pregiudicati, li porterà in carcere a scontare la pena quando diventata definitiva.

Saranno effettuate anche delle verifiche nei confronti dei parcheggiatori abusivi, che percepiscono il reddito di cittadinanza, con l’eventuale revoca di tale beneficio e tali accertamenti saranno estesi anche durante gli ulteriori controlli.