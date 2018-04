L’ormai ex assessore regionale ai beni Culturali e storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi è stato chiamato dal neo assessore dei beni culturali della Regione Siciliana, Sebastiano Tusa, a svolgere il ruolo di “consulente per le grandi mostre e per il progetto di ricostruzione del Tempio G di Selinunte”.

Si tratta del primo atto dell’assessore nominato oggi anche se per la formalizzazione bisognerà attendere qualche giorno.

“Ringrazio l’assessore per la proposta di collaborazione – ha detto Sgarbi -. Sarò ben lieto di poter dare il mio contributo con maggiore libertà di azione ma senza alcun vincolo politico. Il progetto per la ricostruzione del Tempio G dunque proseguirà”.

Dalle prime indiscrezioni si tratta soltanto di una delle scelte che Tusa prenderà in assoluta continuità con l’opera di Sgarbi. In arrivo altri consulenti e la conferma di diversi progetti