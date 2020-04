Primo maggio, messaggi ai sindaci con la scritta “grazie”, l’iniziativa di un gruppo di artisti siciliani

Redazione di

30/04/2020

“Esprimiamo apprezzamento per l’iniziativa lanciata dalla pianista Liliana D’Angelo, che ha invitato tutti i cittadini a inviare un “Grazie” in occasione della ricorrenza del primo maggio attraverso un sms, un messaggio whatsapp o scrivendo sul profilo social del proprio sindaco e che, insieme a un gruppo di artisti siciliani, sta organizzando il concerto del primo maggio on line dedicato ai 7.904 sindaci italiani, impegnati in prima fila a proteggere dal coronavirus i propri concittadini”. Lo ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia nonché sindaco di Palermo. ”Esprimiamo la nostra gratitudine nei confronti degli artisti e dei cittadini che aderiranno all’iniziativa – continua Orlando – con i quali condivideremo la festività dedicata a tutti i lavoratori che, quest’anno, verrà vissuta ancora più intensamente a causa del difficile momento che stiamo attraversando”. Un primo maggio sicuramente particolare quest’anno, senza manifestazioni a causa dell’emergenza sanitaria in corso ma ricorrenza ancora più importante in occasione della quale la Sicilia chiede di poter ripartire e numerose categorie produttive, come quella dei ristoratori, chiedono di poter tornare a lavorare con regole certe per il settore. Ancora l’Anci Sicilia, stamane, ha lanciato l’allarme sull’emergenza Covid19 e nuove povertà. Il presidente Orlando ha rivolto l’ennesimo appello al governo nazionale dicendo, nella sostanza, che servono nuove risorse per dare una boccata d’ossigeno a comuni, imprese e famiglie in difficoltà. Sempre più numerose infatti quelle che non riescono nemmeno ad acquistare beni di prima necessità, come gli alimenti. A tal proposito Orlando ha dichiarato: “I comuni sono a rischio default e in crisi di liquidità, il che significa non riuscire a fronteggiare l’emergenza e già da subito non riuscire ad erogare i servizi essenziali, stipendi compresi. È necessario che, in tempi brevi, si affrontino le enormi criticità finanziarie che incombono sugli enti locali e che si intervenga con il tanto annunciato ‘Decreto aprile’ in favore dei comuni italiani. Un decreto che sostenga, comuni, famiglie e imprese per affrontare una situazione economica che non ha precedenti in periodo di pace”.

