Divieto di picnic nel Parco della favorita, divieto di accendere fuochi anche in spiaggia e litorale di Mondello senza servizi. E’ un Primo maggio strano, molto strano per i palermitani che si ritrovano felici di avere a disposizione la lunga spiaggia di Mondello tutta e completamente libera ma si chiedono come sarà l’estate 2026.

Clima di incertezza

in questo clima di incertezza anche oggi con migliaia di palermitani e di turisti, di cui la città è piena, si sono riversati sul lungomare e in spiaggia a Mondello anche se il tempo , a fine mattina, ha iniziato ad annuvolarsi.

Mondello, però, è sprovvista di servizi. La Società immobiliare Italo Belga che li gestiva da oltre un secolo è stata estromessa con un provvedimento della regione che attualmente è sospeso per decisione del CgA ma pur potendo nessuno inizierà a montare lidi e servizi vari fino a quando la giustizia amministrativa non si pronuncerà definitivamente,. il prossimo 14 maggio.

Il piano del Comune

In questo clima di polemiche e di incertezza è scattato da oggi il nuovo piano del Comune per la spiaggia e per l’intera borgata. Una novità assoluta visto che l’amministrazione non ha mai dovuto preoccuparsi di tutto ciò essendo l’intera area sabbiosa nella responsabilità della Italo Belga. Così quella di oggi è una giornata di test. Nuove boe poste in mare, nuova segnaletica lungo la passeggiata che costeggia la spiaggia, ma ancora nessun servizio di salvataggio. servizio straordinario di pulizia e pattuglie di municipale per l’ordine pubblico attendendo di capire cosa accadrà da giungo.

300 mila euro per il solo mese di maggio

Il piano, che ammonta a circa 300 mila euro, prevede una serie di azioni per migliorare la sicurezza costiera e la vivibilità della spiaggia: saranno acquistate e collocate boe per la segnaletica a mare, installata nuova cartellonistica informativa, attivati servizi di monitoraggio e soccorso anche con unità cinofile e coordinamento radio. Saranno inoltre posizionati cestini e mastelli per la raccolta differenziata, realizzati accessi per persone con disabilità e attivate postazioni sanitarie a cura del Servizio sanitario nazionale.

La pulizia

Particolare attenzione è dedicata al decoro e alla pulizia dell’arenile. Il servizio sarà esteso già a partire da tutto il mese di maggio, attraverso un addendum contrattuale con RESET per l’area “Spiagge”. Prevista anche la gestione della Posidonia tramite interramento e copertura con sabbia. RAP garantirà lo svuotamento quotidiano dei cestini e la pulizia delle postazioni con frequenza almeno tripla nel tratto Valdesi–Piazza Mondello, oltre all’incremento di quattro operatori ecologici per l’intera giornata, inclusi festivi. Sarà inoltre attivata la sede operativa di via Armida.

La sicurezza

Sul fronte della sicurezza, il piano si rafforza con un dispositivo straordinario della Polizia municipale: pattugliamenti dedicati saranno attivi tutti i giorni, con un significativo incremento delle unità nei weekend e nelle ore serali. In corso anche la definizione di convenzioni con associazioni d’Arma per il supporto ai servizi di controllo, mentre è prevista l’installazione di sistemi di videosorveglianza collegati alla Control Room del Comando.