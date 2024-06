Due incendi che non hanno avuto grosse conseguente per due attività commerciali per l’intervento dei vigili del fuoco.

Le squadre di soccorso sono intervenute sulla statale 113 nei pressi di Capaci (Palermo) per le fiamme che sono partite dalla cella frigo nel supermercato Sisa. Grazie all’intervento dei pompieri il rogo è stato circoscritto.

Il secondo rogo è divampato nella polleria Zummo in via del Vespro. Anche in questo caso le fiamme sono partite dalla friggitrice ma sono state spente dai vigili del fuoco che hanno evitato anche qui le fiamme potessero creare maggiori danni.