Intervento dei vigili del fuoco questa sera all’Assemblea regionale siciliana per un principio d’incendio. Qualcuno che si trovava nella sede del parlamento siciliano ha chiamato la sala operativa della caserma in via Scarlatti per segnalare la presenza di fumo che proveniva dalla stanza dei server.

I pompieri sono entrati nel palazzo reale e hanno trovato la stanza invasa dal fumo che fuoriusciva da un condizionatore.

La squadra antincendio ha messo in sicurezza la macchina ed evitato il peggio.