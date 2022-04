Questa l’ambizione per rilanciare la borgata palermitana

La borgata marinara di Mondello aperta ai turisti tutto l’anno, e non soltanto nel canonico periodo primaverile ed estivo. E’ questa la sfida lanciata dalla neonata associazione Pro Loco Aps Mondello, inaugurata ieri pomeriggio e lanciata nelle terrazze del Charleston immerse nel blu del mare. Secondo l’intenzione della Pro Loco l’idea della sua fondazione è quella di “mettersi a disposizione come strumento valido per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, naturale e culturale dei quartieri di Mondello, Partanna e Valdesi”.

Non più solo estate

La vera sfida è quella di rendere Mondello e i suoi quartieri attorno fruibili e appetibili ai turisti 12 mesi l’anno e non solo a luglio ed agosto, come accade da sempre. Certamente il mare resta il grande punto di forza ma deve essere, secondo l’associazione turistica, un punto di partenza e non di arrivo. L’idea è quella di aprire dei tavoli tematici, trovare persone che abbiano la conoscenza della zona e che riescano quindi a creare quella rete in grado di mettere in evidenza anche le bellezze storiche e architettoniche.

“Un gruppo di pazzi sognatori”

Nominato presidente della neonata Pro Loco Massimiliano Riina: “Nella splendida cornice delle Terrazze di Mondello, insieme a un gruppo di pazzi sognatori, – ha evidenziato – oggi è stata messa una nuova tessera nel mosaico della storia di Mondello, Partanna, Valdesi e Addaura. Auguro a questa Pro Loco Aps, della quale ho l’onore di esserne il presidente, lunga vita e risultati eccellenti”.

Le potenzialità

Ed effettivamente le potenzialità Mondello ce le ha tutte. Si può considerare un “suggestivo quartiere costiero”, così come viene indicato dal colosso internet di Google, rinomato per la spiaggia, un lungo litorale sabbioso con diversi punti dove noleggiare lettini prendisole e attrezzature per gli sport acquatici. Ci sono poi chioschi gastronomici, che al momento sono stagionali, e ristoranti gourmet che fiancheggiano la spiaggia e le strade dell’ex borgo dei pescatori di Mondello. La vicina Riserva di Capo Gallo offre sentieri escursionistici e ampie vedute sul mare.