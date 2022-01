Servizio disponibile in altre sei città italiane

Il servizio di localizzazione ma anche la possibilità di individuare i percorsi migliori cittadini e calcolare i tempi di arrivo. Tutte queste caratteristiche fanno parte dell’accordo tra Tier, azienda che fornisce monopattini in sharing, e Google Maps. Tale servizio è disponibile a Palermo ed in altre sei città italiane (Roma, Milano, Bari, Parma, Trento e Reggio Emilia). Il capoluogo siciliano, dunque, è in prima fila per l’esordio delle nuove funzionalità.

Gli utenti saranno in grado di localizzare facilmente i monopattini Tier nelle vicinanze e reperire informazioni utili come la stima dei costi e l’orario di arrivo previsto.

Come funziona il servizio

Sotto la scheda dei percorsi in bicicletta, gli utenti possono ora trovare il pulsante “Tier”. Cliccandoci sopra, Google Maps mostra i monopattini Tier disponibili più vicini, così come la distanza a piedi e lo stato di ricarica di ogni veicolo. Per iniziare la corsa, gli utenti vengono poi reindirizzati direttamente all’app Tier.

Gelardi “Nostra missione è migliorare mobilità urbana”

“La nostra missione è ridefinire e migliorare la mobilità urbana – dice Saverio Galardi, general manager Italia di Tier – ciò richiede, in gran parte, la realizzazione di collaborazioni rilevanti per rendere maggiormente accessibili soluzioni di mobilità sostenibile e multimodale. Con la nostra presenza su Google maps, stiamo contribuendo a garantire che gli utenti abbiano accesso alla forma di trasporto che meglio si adatta alle loro esigenze di mobilità quotidiana”.