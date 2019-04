La nuova sala in via Dogali

Stamattina in via Dogali, alla presenza dell’assessore Fabio Giambrone e del comandante della polizia municipale Gabriele Marchese è stata presentata alla stampa la nuova centrale operativa che adotterà un nuovo software applicativo per l’ottimizzazione delle risorse settorializzate per priorità e tipologia, da utilizzare per

l’intervento immediato delle pattuglie più vicine, localizzate in mappa attraverso un sistema integrato di geolocalizzazione.

Tale gestione informatizzata, oltre a fornire un servizio più veloce alla cittadinanza, permette di redigere atti, istanze e comunicazioni, sia in entrata che in uscita verso altri settori dell’amministrazione comunale ed altri enti pubblici.

Un sistema integrato con moduli permette l’invio di comunicazioni ad altri enti via posta elettronica, fax, o sms consentendo allo stesso tempo la gestione delle relazioni di servizio, delle rimozioni, dell’infortunistica stradale e di tutte le operazioni di routine.

È possibile inoltre lo scambio di informazioni tra una o più postazioni fisse ed un insieme di apparati, sia essi portatili o sulle pattuglie per una utile gestione e per il coordinamento del personale sul territorio, per supportarlo nelle scelte operative, sia nei casi di routine che in quelli di emergenza.

Tale attività si integra con il sistema di video sorveglianza e di videocontrollo già in atto che permette la localizzazione e gestione delle immagini ricevute dai monitor in tempo reale 24 ore su 24 che vengono registrate su appositi supporti informatici.

L’Assessore Fabio Giambrone ha dichiarato: “È l’inizio di un grande rilancio, una risposta concreta alle esigenze di servizi e di sicurezza della cittadinanza. A breve il trasferimento nei nuovi locali darà una struttura adeguata al personale, oltre ad una notevole diminuzione dei costi. Ringrazio il Corpo di Polizia Municipale e il

suo comandante per il lavoro svolto e annuncio che investiremo sulle risorse umane”.

Da parte sua il Comandante ha dichiarato: “Con la nuova centrale digitale garantiremo immediatezza, trasparenza e tracciabilità. Con questo sistema si migliorerà la sicurezza urbana e quella dell’agente che interviene e il cittadino avrà l’esito dell’intervento scaturito dalla sua segnalazione, formando un sistema integrato che si potrà

anche avvalere delle telecamere di videosorveglianza. Questo è l’inizio di una trasformazione totale della Polizia Municipale che parte dalla centrale operativa, cuore pulsante del Corpo”.