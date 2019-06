Lo hanno proclamato i sindacati

I sindacati hanno proclamato quattro ore di sciopero per il prossimo 14 giugno per i lavoratori della società Rekeep Spa che garantiscono la pulizia nello scalo aeroportuale Falcone Borsellino di Palermo.

Aderiscono allo sciopero la Filcams Cgil, la Fisascat Cisl, la Ugl igiene ambientale e la Legea Cisal.

“Lo sciopero dalle 12 alle 16 è stato indetto – dicono i sindacalisti Giovanni Amato, Stefano Spitalieri, Vittorio Giannino, Giacomo De Luca – per il mancato rispetto degli accordi pregressi, adeguamento lavoratori da Part- Time a Full – Time, adeguamento dei buono pasto e indennità di trasferta. Le procedure di raffreddamento e di conciliazione non sono riuscite a risolvere la vertenza si è indetto un primo sciopero di 4 ore.

Successivamente se l’azienda Rekeep continuerà con lo stesso atteggiamento verrà proclamato un altro sciopero di 24 ore. Durante Io sciopero in ossequio alle norme di legge vigenti in materia, saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge”.