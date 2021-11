Un voto al Pg di Frenze, resta fuori Prestipino

È il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, il candidato della maggioranza della Commissione per gli incarichi direttivi del Csm all’incarico di procuratore di Roma. Ha ottenuto 4 voti, contro un solo voto andato al pg di Firenze Marcello Viola. Resta così fuori l’attuale procuratore di Roma Michele Prestipino, la cui nomina era stata annullata dal Consiglio di Stato.

Rimangono in corsa Lo Voi e Viola

La nomina di Lo Voi è stata proposta dal laico di Forza Italia Alessio Lanzi e sostenuta dal presidente della Commissione Antonio D’Amato (Magistratura Indipendente) e dai togati Alessia Dal Moro (Area), e Ciambellini (Unicost).

La candidatura alternativa di Viola è stata invece presentata da Sebastiano Ardita (Autonomia e Indipendenza). Si è astenuto per ragioni procedimentali il laico del M5s Fulvio Gigliotti. Ora i relatori (Lanzi per Lo Voi e Ardita per Viola) dovranno depositare le motivazioni delle due proposte.

Probabile votazione prima di Natale

Una volta pronte saranno trasmesse alla ministra della Giustizia Marta Cartabia che deve esprimere un parere sui due candidati. Quindi la parola definitiva spetterà al plenum, che se tutto filasse liscio potrebbe votare prima di Natale.