Tamajo: "Investiamo in ricerca e trasferimento tecnologico"

La Regione Siciliana accelera sul fronte della ricerca scientifica con un nuovo investimento. È stato siglato l’accordo tra il dipartimento regionale delle Attività Produttive e l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia per il completamento del progetto Ispemi (Istituto di sperimentazione preclinica e molecular imaging). L’intesa punta in modo diretto alla riqualificazione degli spazi esterni del complesso che sorge proprio nell’area dell’istituto, a Palermo.

Il progetto prevede uno stanziamento di un milione di euro. Le risorse serviranno a migliorare e organizzare le aree esterne del centro di ricerca. L’intervento include la razionalizzazione dei flussi veicolari e pedonali e la creazione di spazi più funzionali per le attività scientifiche. L’obiettivo è rendere l’infrastruttura più efficiente e adeguata agli standard richiesti dalla ricerca biomedica avanzata.

Tamajo: “Un’infrastruttura strategica per la Sicilia”

“Con questo accordo – dichiara l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo – la Regione Siciliana compie un passo concreto per rafforzare un’infrastruttura scientifica di grande valore strategico per il nostro territorio. Ispemi rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche, centri di ricerca e realtà scientifiche di livello internazionale”.

Ricerca e sviluppo al centro delle politiche regionali

L’accordo rientra nelle iniziative della Regione per rafforzare il sistema della ricerca e dell’innovazione.

“Il nostro obiettivo – prosegue Tamajo – è continuare a sostenere progetti che mettano al centro innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico. Investire in strutture come questa significa creare le condizioni per attrarre competenze, sviluppare nuove tecnologie e generare opportunità di crescita per il tessuto produttivo e scientifico della Sicilia. La Regione intende accompagnare con decisione percorsi di sviluppo che rendano la Sicilia sempre più competitiva nei settori ad alto contenuto tecnologico, valorizzando il capitale umano e le eccellenze presenti sul territorio”.

Il progetto Ispemi

Il progetto Ispemi rappresenta una delle principali infrastrutture scientifiche presenti in Sicilia nel campo della ricerca biomedica e della sperimentazione preclinica. La struttura nasce da una collaborazione articolata tra enti pubblici e realtà scientifiche di rilievo internazionale.

Il centro coinvolge infatti l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia e il network composto da Ismett, Fondazione Ri.MED e UPMC Italy.

Questa sinergia consente di sviluppare tecniche innovative in ambito diagnostico e terapeutico. Allo stesso tempo favorisce il passaggio delle conoscenze dalla ricerca alla pratica clinica, un nodo spesso critico nei sistemi sanitari.

Per Palermo e per l’intera Sicilia, il completamento di Ispemi rafforza un polo già riconosciuto nel panorama della ricerca. L’infrastruttura può contribuire a trattenere competenze sul territorio e ad attirare nuovi investimenti.

Il percorso avviato dalla Regione punta a consolidare un ecosistema scientifico capace di dialogare con reti internazionali. I prossimi passaggi riguarderanno l’attuazione concreta degli interventi previsti e la piena operatività degli spazi riqualificati.