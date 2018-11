Alla Triennale di Milano

La presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, in occasione della XV edizione di “Urbanpromo” Progetti per il Paese, alla Triennale di Milano, ha presentato il progetto “Negozi Storici” che si sta sviluppando con successo a Palermo.

Urbanpromo è l’evento culturale di riferimento sul grande tema della rigenerazione urbana, intesa come processo di strategie, politiche, azioni, finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile.

La presentazione è stata incentrata sull’importanza per Confcommercio di tutelare il patrimonio culturale, identitario e commerciale di un territorio, perseguendo quella economia della bellezza, che oggi significa difendere la grande bellezza con cui il mondo identifica il nostro Paese. Un progetto volto quindi a garantire una “armonia” fra patrimonio storico-monumentale e offerta commerciale.

“E’ ormai riconosciuto come il commercio fisico sia parte essenziale nei progetti di rigenerazione urbana – spiega Patrizia Di Dio – e non ci può essere “città” senza negozi e attività commerciali. Con i nostri negozi rendiamo un luogo città e facciamo della città una comunità. E’ impensabile un futuro di città senza la valorizzazione delle nostre attività commerciali. Quindi quelle attività che hanno resistito nel tempo attraversando anche le guerre – aggiunge – vanno tutelate valorizzate e promosse non come esercizio nostalgico, ma come memoria identitaria di un territorio e come sistema di rigenerazione urbana e territoriale. Il primo avviso di Confcommercio Palermo ha visto, a giugno di quest’anno, il riconoscimento su Palermo di 50 ‘Negozi Storici’ e altre candidature stanno arrivando ai nostri uffici – dice Patrizia Di Dio -. Definiti questi riconoscimenti, avvieremo una serie di iniziative e un piano marketing dedicato, anche attraverso i social network, per dare concretezza al percorso intrapreso, ovvero far si che queste attività riescano a trasformare questo valore storico e identitario in opportunità di promozione e di vendita”.

Urbanpromo offre la possibilità di un aggiornamento avanzato ad amministratori, operatori economici, professionisti, ricercatori sulle questioni di maggior rilievo del panorama italiano e internazionale. Attraverso un intenso programma di convegni, un’esposizione di progetti, alcune pubblicazioni di diffusione nazionale, Urbanpromo affronta in modo trasversale i punti nodali della rigenerazione urbana: l’attivazione degli investimenti tramite il partenariato pubblico-privato, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la valorizzazione dei patrimoni immobiliari, il social housing, il finanziamento privato delle opere pubbliche, la fiscalità immobiliare, le prospettive del mercato immobiliare.