Sensibilizzare i giovani alla cultura marina

Sensibilizzare i giovani a diventare custodi attivi dell’ambiente marino del domani. La giornata nazionale del mare, l’11 aprile di ogni anno, ha visto la partecipazione dei militari della capitaneria di porto-guardia costiera in diversi istituti scolastici di Palermo, coinvolgendo oltre 600 studenti durante la settimana. L’incontro ha avuto come obiettivo la promozione della cultura del mare alle nuove generazioni facendo conoscere loro la fragilità degli ecosistemi marini, l’importanza dello sfruttamento sostenibile delle risorse marine e il corretto smaltimento dei rifiuti.









La giornata nazionale del mare

Istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del codice della nautica di porto, l’11 aprile ricorre la “Giornata nazionale del mare e della cultura marinara” che vede anche la guardia costiera impegnata nell’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore scientifico, culturale, ricreativo ed economico.

Il comando generale del corpo delle capitaneria di porto-guardia costiera, in collaborazione con il ministero dell’istruzione e del merito, ha celebrato su tutto il territorio nazionale la giornata nazionale del mare al fine di diffondere l’educazione marinara e la cultura del mare con particolare riguardo alla tutela dell’ambiente marino e costiero, attraverso attività e momenti di confronto ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale.

La settimana di sensibilizzazione a Palermo

A livello territoriale, la direzione marittima di Palermo ha coordinato le attività svoltesi sui territori rientranti nella giurisdizione delle capitanerie di porto di Trapani, Mazara del Vallo, Porto Empedocle e Gela.

In particolare, nel capoluogo siciliano, i militari della capitaneria di porto-guardia costiera di Palermo hanno incontrato gli studenti degli istituti d’istruzione quali: istituto nautico Goeni Trabia, I.i.s.s Luigi Russo, I.i.S Danilo, I.p.s Pietro Piazza, I.t Filippo Parlatore, I.c Rosario Livantino, I.c Giotto Cipolla e D.d.s il circolo Rodari. I giovani sono stati impegnati in attività informative e di sensibilizzazione che hanno coinvolto anche volontari di associazioni come Marevivo e l’associazione nazionale Marinai d’Italia, promuovendo un dialogo intergenerazionale che mira a preservare e attualizzare la conoscenza marittima antica con una crescente consapevolezza ambientale.

La settimana dedicata alla giornata del mare si è conclusa con attività interattive presso la base nautica della lega navale di Palermo, concentrandosi sulla sostenibilità ambientale, la sicurezza in mare, il ruolo della guardia costiera nella tutela ambientale e le attività della sezione velica della marina militare di Augusta e con una visita presso l’istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Al termine, gli studenti hanno ricevuto attestati di partecipazione al concorso nazionale “La cittadinanza del mare” evidenziando il loro impegno e consapevolezza rispetto all’importanza del mare e dell’ambiente.

