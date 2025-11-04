Pronti a tentare la strada dell’autoscioglimento e delle elezioni anticipate. Al termine di una giornata di scontri politici, di inchiesta infamanti e di tira e molla nelle aule della politica e sui media, il Movimento 5 stelle prova a superare a sinistra Ismaele La Vardera che continua a lanciare iniziative di scioglimento. Cosi il Movimento annuncia un tentativo di difficile realizzazione.

Raccogliamo le firme per l’autoscioglimento

“Il M5S è pronto a raccogliere le 36 firme necessarie per l’autoscioglimento dell’Ars e porre fine a questa legislatura ormai in crisi irreversibile” afferma il coordinatore siciliano del M5S e vicepresidente dell’Ars, Nuccio Di Paola.

Sondaggio esplorativo già nella giornata di domani

“Da domani – dice Di Paola – avvieremo i contatti con tutti i deputati per capire chi tra loro è disposto a riconoscere che questo governo ha ormai esaurito la sua corsa, come i ripetuti fallimenti dell’esecutivo e gli scandali che lo hanno coinvolto, e che sono sotto gli occhi di tutti, dicono chiaramente. La nostra azione velocizzerebbe i tempi rispetto a una mozione di sfiducia, accorciando l’agonia di un governo ormai alla canna del gas”.

Il tentativo che rischia di mettere in difficoltà gli altri

Nella smania di essere più oppositori dell’oppositore La Vardera, però i 5 stelle rischiano di mettere in difficoltà i deputati del Pd e creare tensioni con quelli che potrebbero essere i possibili naturali alleati al tempo delle elezioni (quelle ordinarie del 2012 e quelle amministrative del 2026)

“Questa terra martoriata – conclude Di Paola – ha bisogno di un’alternativa a questo disastroso centrodestra. L’autoscioglimento sarebbe l’occasione giusta per accelerare i tempi del cambiamento”.

Questa mattina La Vardera aveva annunciato una mozione di sfiducia al governatore proprio con lo scopo di andare ad elezioni anticipate. Le opposizione, però, non sembrano intenzionate e perseguire la strada da lui indicata e casomai sarebbero pronti per l’autoscioglimento ma solo se si trovano la metà più uno dei deputati pronti ad andare a casa