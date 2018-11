“Abbiamo avuto in Sicilia troppo lassismo sul fronte dei rifiuti. Eravamo al punto che i comuni pensavano che la colpa fosse tutta della Regione. Oggi il piano regionale dei rifiuti è già pronto e la giunta lo adotterà a dicembre. Il fatto che la differenziata sia passata dal 16% al 33% è un risultato straordinario”.

L’ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci che ha incontrato oggi a Palazzo d’Orleans numerosi sindaci siciliani per consegnare i decreti di finanziamento riguardanti l’efficientamento energetico.

“Ringrazio i sindaci per il buonsenso dimostrato sulla questione rifiuti – ha affermato Musumeci -. Siamo al 33% e questo significa che non c’è stato bisogno di mandare rifiuti all’estero, come invece voleva il governo nazionale. La Regione deve solo pianificare e vigilare – ha sottolineato Musumeci – e la Regione non aveva mai pianificato. Pensiamo che si debbano creare gli impianti e in Sicilia per realizzare un impianto ci vogliono da 27 a 35 mesi, tentiamo di farli in un tempo ragionevole, perché questa terra può diventare competitiva se riusciamo a spiegare ai cittadini che devono fare il mestiere di cittadini. A questo punto dobbiamo velocizzare per realizzare gli impianti e se così sarà, fra un anno addio emergenza rifiuti”.