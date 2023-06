E’ scattata da oggi e durerà anche per tutto domani la chiusura del Pronto soccorso odontoiatrico del Presidio Ospedaliero CTO di via Cassarà a Palermo. Si tratta della struttura dipendente dall’Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello che sorge di fronte lo stadio di Palermo.

Chiusura per concerto

A far optare per la chiusura e la sospensione dei servizi sanitari è stato il piano di sicurezza e viabilità in occasione del concerto di Vasco Rossi. La città si ferma, le strade chiudono ed anche gli ospedali che sorgono nell’area dello stadio devono rimandare gli interventi. L’Azienza ospedaliere “Villa Sofia- Cervello” ha annunciato già ieri lo stop ed il rinvio a tutti gli interventi sanitari programmati in uno dei plessi della struttura, il CTO di via Cassarà. Stop anche al Pronto Soccorso odontoiatrico che ha sede nella medesima struttura. Le urgenze saranno dirattate al Pronto Soccorso per adulti di Villa Sofia qualche centinaio di metri più avanti.

Lo stop solo nel Presidio CTO

L’ospedale sorge nell’area dello stadio dove si tiene il concerto “Per le giornate del 22 e del 23 giugno 2023 -fanno sapere con una nota ufficiale dall’azienda ospedaliera – si dispone la sospensione dell’attività ordinaria programmata presso il Presidio Ospedaliero C.T.O. (La struttura che sorge proprio di fronte lo stadio con accesso da una delle strade chiuse al traffico, la via Cassarà ndr), per motivi di ordine pubblico e sicurezza”.

Stop anche al Pronto Soccorso

Qualche ora dopo lo stop viene esteso anche al Pronto Soccorso odontoiatrico che quindi chiuderà per due giorni. ça nota integrativa viene diffusa nel pomeriggio “Sono sospese presso lo stesso presidio anche le prestazioni in urgenza indifferibili relative al Pronto Soccorso Odontoiatrico – si legge – Le stesse però verranno garantite presso il Pronto Soccorso adulti del P.O. Villa Sofia. L’attività tutta verrà, ripristinata regolarmente da sabato 24 giugno”

Stop per motivi di sicurezza e ordine pubblico

La decisione viene presa “in linea con quanto previsto dalle competenti autorità in previsione dell’evento musicale previsto allo Stadio Renzo Barbera (concerto Vasco Rossi ) e del conseguente massivo afflusso di persone nell’area, posto altresì il divieto di accesso ai mezzi non autorizzati nel perimetro limitrofo, nei giorni in oggetto”.

Resta attivo il presidio principale

Resta attivo il presidio ospedaliero principale, quello di Villa Sofia, che sorge qualche centinaio di metri più in là “L’attività verrà ripristinata regolarmente già da sabato 24 giugno 2023” conclude la nota dell’ospedale.

Interrogazione urgente

Alla luce di questa scelta scatta la protesta del Movimento 5 stelle che. con una richiesta di intervento urgente a firma del Consigliere Antonio Randazzo, si rivolge al sindaco chiedendo di intervenire presso l’azienda ospedaliera “Per garantire ai cittadini che necessitano di visite e assistenza sanitaria in quei giorni facendo sì che possano essere espletate le medesime prestazioni presso altre strutture”

