L'invito al presidente della Regione, all'assessore e ai deputati di recarsi in corsia

Ha trascorso due giorni al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia a Palermo, in un lettino e senza una coperta. Ecco il racconto di Sara Ansaldi, ginecologa.

Come Masino Buscetta non parlerò molto di quello che ho visto per non essere considerata visionaria o pazza. Entro al pronto soccorso di Villa Sofia per un dolore sciatico acuto che mi ha paralizzato da 3 giorni.

Il dolore è sedato dai farmaci, mi mettono su una barella, e dopo 30 ore nessuno sa che ci faccio infreddolita digiuna senza acqua in una barella. Chiedo una coperta. Non ce. Un lenzuolo termico, nemmeno, non posso contendere l’ultimo rimasto col moribondo piangente del letto che mi precede. Molti urlano, chiamano figli, parenti, ma nessuno può’ varcare la porta.

Dopo 30 ore di nulla, tornando il dolore e non potendomi muovere cerco aiuto in colleghi che lavorano in altri reparti. Ho già fatto un RM 4 giorni fa. Viene a tal punto una gentile e sorridente neurochirurga che mi visita e dice che ci sono le indicazioni per l’intervento chirurgico.

Io, sempre per vie traverse ho preso contatti per fare la terapia del dolore vorrei destinare alla chirurgia l’ultima chance. Tra arresti cardiaci, codici rossi vecchi disorientati che piangono, giovani incidentati che urlano, decidono di farmi una tac, da cui si vede che non sono in emergenza.

Così il secondo neurochirurgo mi prescrive una rm, che ho già fatto, e consiglia terapia domiciliare. Alle 18, chiedo se posso avere un pasto, e mi dicono che non sono nell’ elenco. Una pastina al dado e un bollito omeopatico mi rendono felice.

Il peso e la massa sono formati da una grande quantità di brodo felice lo stesso, non ho diritto all’acqua la sera e non ho modo di fare entrare qualcuno o raggiungere il distributore.

Quindi il brodo annacquato fa a pennello. Nessuno dopo 2 giorni ha pensato che con un ernia, meriterei una terapia medica e un antidolorifico. Nessuno si parla, da consegne, sa di chi parla trovo qualche giovane medico volenteroso ma preso d’assalto e una meravigliosa dottoressa ucraina che usa anche maniere civili. Dante non aveva visto questo luogo che merita più’ del conte Ugolino prima di scrivere il suo capolavoro. Se potessi muovermi fuggirei! Ma domani ho appuntamento per valutare una alternativa terapia del dolore. Qualcuno sa consigliarmi? Qualcuno vuole venire a vedere la terzomondizzazione della sanità’ pubblica nel sud Italia?”

A tal proposito giorni fa avevo scritto il seguente post: Il Presidente della Regione Siciliana, così come tutti gli “Onorevoli”, si sono mai serviti delle strutture sanitarie così come fanno le Sigg. e i sigg. Andrea, Giuseppe, Antonio, Alessandra, Mariella, Salvo, Maria, Daniela, ecc…? Faccio a tutti voi “Onorevoli” una proposta: senza presentarvi col titolo di “Onorevole” e senza farvi riconoscere da “Onorevoli”, provate a seguire la via crucis che un normale cittadino/a deve fare prima di poter usufruire di un servizio sanitario. Io sono disponibile ad accompagnarvi.