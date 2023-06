Preallerta arancione per il rischio incendi nel Nisseno e nell'Agrigentino

L’instabilità è ancora protagonista in Sicilia. Prosegue il maltempo nell’isola con temporali, venti forti e mari tendenti a molto mossi per la giornata di giovedì 15 giugno con tanto di allerta gialla e condizioni meteo avverse. E c’è pure una preallerta incendi nel Nisseno e nell’Agrigentino.

Allerta gialla in sei province

La Protezione Civile regionale ha diffuso l’avviso 23165 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico che ravvisa l’allerta gialla in sei province.

Temporali previsti ovunque ma maggiori disagi previsti a Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani ed Enna.

Condizioni meteo avverse

Permangono le condizioni meteo avverse. Si legge: “Dal primo mattino di oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

La situazione, precipitazioni, mari e venti

Precipitazioni: “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici centroorientali e ionici, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Mari: Tendenti a molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale.

Venti: Tendenti a forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali.

Preallerta arancione per il rischio incendi

Preallerta arancione per il rischio incendi nell’Agrigentino e nel Nisseno. Lo si legge nell’avviso della Protezione Civile regionale 113 sul rischio incendi ed ondate di calore. L’azione di un promontorio sull’Europa occidentale avvierà un miglioramento su regioni settentrionali e Sardegna, mentre fenomeni ancora intensi insisteranno al Sud e su parte del Centro, dove il miglioramento arriverà in serata. Venerdì tempo stabile sul Paese, salvo residua instabilità sulle regioni meridionali e sui settori montuosi. I venti ruoteranno dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi. Le temperature tenderanno a risalire al Centro-Nord.

Non sono previste ondate di calore ma le temperature percepite nelle tre città prese a campione, Palermo, Catania e Messina, tendono ad aumentare. Per giovedì 15 giugno massime percepite di 27 gradi a Catania e Palermo, 26 a Messina. Per il giorno successivo, venerdì 16 giugno, 29 gradi percepiti nel capoluogo etneo, 27 nella città dello Stretto, 26 nel capoluogo siciliano.