Proseguono le ricerche di Giuseppe Migliore il sub di 58 anni disperso da ieri nelle acque di Isola delle Femmine.

I pm che stanno coordinando le indagini questa hanno affidato l’incarico per l’autopsia sul corpo di Antonio Aloisio il bancario di 56 anni che ha partecipato all’immersione insieme a Migliore.

E’ stato accertato che i due sono arrivati ad una profondità di 86 metri, ma al momento non si può verificare se vi sia stato un problema alle bombole e alle miscele utilizzate visto che l’attrezzatura utilizzata da Aloisio, di 56 anni è stata abbandonata in mare. I due aveva partecipato mercoledì mattina ad un’immersione insieme all’amico Antonio Aloisio di 56 anni .

A bordo di un gommone insieme all’istruttore Giovanni Cangialosi avevano raggiunto la zona dell’isolotto. Sul fondo, durante l’ispezione al relitto dell’imbarcazione Loreto affondato nella seconda guerra mondiale che si trova a 80 metri di profondità, però, si consumava la tragedia.

Aloisio riusciva a risalire e a lanciare l’allarme. Ma poi, portato in banchina al porticciolo è morto. Anche questa mattina oltre i mezzi aerei è stato utilizzato un robottino in dotazione alla capitaneria di porto per scandagliare i fondali.