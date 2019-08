Le ricerche coordinate della Guardia Costiera

Continuano ininterrottamente le ricerche di Giuseppe Migliore sub di 58 anni disperso nelle acque attorno all’isolotto di Isola delle Femmine, ed in particolare in prossimità del mercantile Loreto affondato nella seconda guerra mondiale.

Oggi le ricerche sono state impegnate quattro motovedette della Guardia Costiera ed elicotteri delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e dell’aeronautica militare, in un raggio di oltre 15 miglia dal luogo dell’immersione in funzione delle correnti prevalenti nella zona.

Le ricerche effettuate dal nucleo sommozzatori della Guardia Costiera con il robottino ROV in dotazione hanno permesso di ispezionare tutto il relitto del mercantile “Loreto”, ad una profondità di circa 80 metri su un fondale sabbioso e roccioso. Al momento non è stato trovato nulla di significativo anche attorno al relitto.

La procura ha disposto il sequestro dell’apparecchiatura utilizzata dal sub deceduto e domani procederà ad affidare l’incarico per l’autopsia sul corpo di Antonio Aloisio, bancario di 56 morto durante l’immersione.

Dai primi accertamenti sull’apparecchiatura grazie al gps che aveva addosso Aloisio è stato accertato che il sub ha sicuramente raggiunto il relitto alla profondità media di 86 metri in circa 16 minuti di immersione, prima della risalita in superficie.