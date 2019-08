le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco

Sono riprese al’alba le ricerche di Giuseppe Migliore il sub di 58 anni disperso da ieri nelle acque di Isola delle Femmine. Migliore era uscito ieri mattina per una immersione insieme all’amico Antonio Aloisio di 56 anni a bordo di un gommone. Con loro c’era una terza persona. Sul fondo, durante l’ispezione ad un relitto in profondità, però, si consumava la tragedia. Aloisio riusciva a risalire e a lanciare l’allarme. Ma poi, portato in banchina al porticciolo è morto.

I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Immediatamente scattavano i soccorsi. Da ieri mattina i sommozzatori dei vigili del fuoco e gli uomini della capitaneria stanno cercando il disperso Giuseppe Migliore di 58 anni. Il fondale nella zona è molto profondo si arriva anche oltre gli 80 metri. I sub dei vigili del fuoco possono arrivare fino a 50 metri.

Così, per continuare le ricerche, è stato attivato un robottino in dotazione alla capitaneria di porto. Uno di quelli utilizzati per scandagliare i fondali molto profondi come successe il 6 agosto del 2005 quanto è ammarato l’Atr72 della compagnia Tuninter che provocò la morte di 16 persone. In quei giorni i resti di alcuni corpi vennero recuperati grazie all’utilizzo del robottino.

Ricerche infruttuose che sono state sospese con l’arrivo dell’oscurità e riprese questa mattina non appena la luce lo ha consentito.

Il pm di turno Vincenzo Amico ha disposto il sequestro del gommone e di tutta l’attrezzatura presente a bordo. Antonio e Giuseppe erano due appassionati ed esperti sub e la loro passione, alla fine, li ha traditi