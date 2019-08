il giovane era originario di paternò

E’ Andrea Mudò, che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 22 agosto, di Paternò (Ct), il ragazzo morto ieri dopo essersi tuffato in mare a Tonnarella di Furnari (Me).

Mentre nuotava con gli amici Andrea ha accusato un malore.

Ieri le prime notizie avevano indicato che la vittima aveva tredici anni.

I bagnanti presenti sul posto e gli amici del ragazzo hanno tentato di rianimarlo ma il giovane è morto nell’ambulanza che lo stava portando all’ospedale di Patti.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Due giorni fa, un’analoga tragedia si è consumata a Cefalù. Un uomo di 72 anni nato in Campania ma residente a Castelbuono, Pasquale Nappi, è morto mentre era in spiaggia. L’uomo aveva appena indossato le pinne per fare un tuffo in mare quando ha accusato un malore. Il decesso è avvenuto in località Fiume Carbone.