Intervento della Capitaneria di Porto

Tragedia in spiaggia a Cefalù. Un uomo di 72 anni nato in Campania ma residente a Castelbuono, Pasquale Nappi, è morto mentre era in spiaggia.

L’uomo aveva appena indossato le pinne per fare un tuffo in mare quando ha accusato un malore. La tragedia in località Fiume Carbone.

A lanciare l’allarme e chiedere l’intervento della guardia costiera e del 118 sono state la moglie e la figlia dell’uomo, ma per lui non c’era più niente da fare.

Trasportato all’ospedale Giglio, i medici hanno solo potuto constatare il decesso.