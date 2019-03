L'inchiesta

Mario Ginatta, figlio del patron della Blutec, colosso del settore automotive in amministrazione giudiziaria dopo l’arresto dei vertici societari per una presunta truffa ai danni dello Stato, è stato condannato con rito abbreviato a 8 mesi di carcere, commutati in libertà controllata.

Era accusato di avere pagato una minorenne per una prestazione sessuale nell’ambito dell’inchiesta ‘Tacco 12’, su un presunto giro di ragazze immagine di alcuni club privè avviate alla prostituzione.

