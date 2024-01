Il protocollo presentato al Liceo Galilei di Palermo

Biotecnologia come chance per l’occupazione dei giovani

“Affrontare la questione della disparità di genere”

Cambiare i percorsi di formazione per far entrare la cultura scientifica nelle scuole siciliane. E’ questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra l’assessorato all’Istruzione e alla formazione della Regione siciliana, l’ Ufficio scolastico regionale e Fondazione RiMed . L’accordo prevede la realizzazione di percorsi di competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sui temi della ricerca scientifica applicata alla salute. I percorsi sono destinati agli studenti delle scuole secondarie della regione.Il documento è stato presentato al Liceo Scientifico Galilei di Palermo e prevede già i primi moduli formativi per gli studenti, moduli che vogliono avvicinare gli studenti siciliani al mondo della cultura scientifica e tecnologia e delle biotecnologie L’innovazione e dello sviluppo si incrociano quindi finalmente con l’offerta formativa. “Il protocollo d’intesa siglato con Ufficio scolastico regionale e Fondazione RiMed – ha spiegato l’assessore alla formazione e all’Istruzione, Mimmo Turano – è un importante strumento per avvicinare i giovani alle professioni legate alla scienza e alle biotecnologie. Creare sinergia tra comunità scientifica e scuola e puntare alla collaborazione tra docenti e ricercatori, è fondamentale per aprire ai giovani siciliani nuove prospettive professionali”. La partnership vede come protagonista la Fondazione Rimed è il centro di eccellenza per progetti di ricerca biotecnologica e biomedica ad elevato contenuto tecnologico che annovere tra i soci fondatori l’Ismett, Umpc di Pittsburgh, Regione siciliana, Cnr e Prsidenza del Consiglio dei Ministri “Da sempre Rimed dedica grande impegno alla formazione, riconoscendone il ruolo decisivo per il successo delle sfide scientifiche, con questo protocollo vogliamo dare un contributo anche in termini di orientamento e ispirazione ai più giovani” è la dichiarazione del presidente della Fondazione RiMed”, Paolo Aquilanti. La Fondazione annovera tra i soci fondatori l’Ismett, Umpc di Pittsburgh, Rla questegione siciliana, Cnr e Prsidenza del Consiglio dei Ministri.All’incontro che si è svolto al Liceo Galilei, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Giuseppe Pierro , ha voluto sottolineare la necessità di “affrontare in modo esplicito la disparità di genere, nei percorsi di orientamento e preparazione al mondo del lavoro, nella prospettiva di costruzione di un curricolo verticale”.