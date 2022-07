Provoca due incidenti in mezzora a Palermo, positivo all’alcoltest

Ignazio Marchese di

25/07/2022

In meno di mezzora ha provocato due incidenti stradali a Palermo. Fermato dopo il secondo tamponamento gli agenti della polizia municipale gli hanno trovato un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro. Un valore per cui oltre alla multa salata scatta anche il sequestro del mezzo.

Protagonista un uomo di 57 anni che si sarebbe scontrato con un’auto in piazza Tumminello, nella zona del porticciolo di Sant’Erasmo, e poi si sarebbe allontanato tamponando un altro mezzo in via Tiro a Segno.

L’operaio, stava percorrendo il Foro Italico in direzione di via Messina Marine a bordo di una Bmw X3. Poco dopo l’impatto con una Opel Meriva. Prima avrebbe lasciato i propri dati all’automobilista, poi sarebbe salito sull’auto e sarebbe andato via.

Poco dopo in via Tiro a Segno il secondo tamponamento nei pressi di Corso dei Mille. Stavolta è stato bloccato dagli agenti della polizia municipale che hanno sottoposto il 57enne all’alcol test da cui sarebbe emerso il tasso oltre la soglia consentita.

I vigili hanno quindi proceduto con il sequestro della macchina ai fini della confisca e hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza l’automobilista, che rischia anche l’arresto 6 mesi a un anno e un’ammenda che va da 1.500 a 6 mila euro.