Le istanze dovranno essere presentate entro il 12 novembre

Promuovere la partecipazione attiva dei minori e delle famiglie alla vita della città con particolare riguardo ai minori portatori di disabilità, in difficoltà o a rischio di devianza. Questo l’obiettivo di Natale Insieme 2023 finanziato con il Fondo nazionale Infanzia ed Adolescenza 2021. L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo rivolto agli enti del Terzo Settore.

Lo scopo è anche quello di favorire la territorialità attraverso azioni svolte nei quartieri per migliorare il livello di integrazione sul territorio e agevolare il dialogo fra istituzioni, agenzie educative ed enti del Terzo Settore per migliorare il coinvolgimento dei cittadini.

Le parole dell’assessore Pennino

“Anche quest’anno, con largo anticipo – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino – abbiamo dato avvio alle attività educative e di aggregazione che coinvolgeranno i bambini e gli adolescenti dei nostri quartieri durante il periodo delle vacanze natalizie, quando le scuole sono chiuse. Questa programmazione precede di poco l’inizio di quelle azioni che, in maniera strutturale, attiveremo nei territori per garantire presidi educativi e di animazione stabili in ognuna delle otto Circoscrizioni cittadine”.

I requisiti

Le iniziative dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

– svolgersi nel territorio comunale, in sedi adeguate allo svolgimento delle attività, nel mese di dicembre dal 11/12/2023 al 31/12/2023, per un massimo di 11 giornate, per quattro ore giornaliere, dalle ore 14.30 alle ore 19.30.

– essere rivolte a minori di età compresa tra 3 e 14 anni, distinti in gruppi per fasce d’età 3-6; 7-10 e 11-14; (in caso di minori con disabilità, certificata con apposita documentazione, potranno essere derogati sia i limiti d’età che le fasce di età ove includere i suddetti minori);

– essere accessibili anche alle persone con disabilità, indipendentemente dall’età, purché compatibili con le attività proposte;

– essere proposte da una rete composta, oltre che dall’ente proponente, da almeno altri due soggetti del territorio;

– accogliere tra i propri iscritti, eventuali minori inviati dal servizio sociale territorialmente competente, entro e non oltre la data di avvio delle attività. I minori inviati dai servizi sociali avranno priorità di iscrizione e faranno cumulo al numero massimo di posti assegnati a ciascuna rete sulla scorta della Circoscrizione di appartenenza;

– ospitare, oltre ai minori a carico del progetto, 10 minori (numero massimo) provenienti dalle comunità alloggio, i quali, seguiti da un educatore a servizio della comunità alloggio di provenienza, prenderanno parte alle attività progettuali in compresenza con gli altri minori iscritti, senza ulteriori spese per il Comune;

– partecipare, a titolo gratuito, all’evento finale “Epifania Insieme 2024”.

Chi può presentare l’istanza

Possono presentare istanza:

– associazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991;

– associazioni di promozione sociale di cui alle Legge 383 del 07.12.2000; – soggetti onlus, di cui al Dlgs 460 del 04.12.1997;

– cooperative sociali;

– associazioni sportive dilettantistiche;

– parrocchie e centri delle confessioni religiose;

– scuole pubbliche e paritarie;

– altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socio culturali a favore di minori.