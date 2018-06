Avviso 2

A fine maggio era stato annunciato come una rivoluzione che spazzava via il vecchio sistema della Formazione professionale, ma al suo battesimo il nuovo corso della Formazione in Sicilia mostra subito una falsa partenza.

Protagonista il nuovo sistema di adesione al catalogo dell’offerta formativa relativo alla prima fase di sperimentazione dell’Avviso 2/2018, che mette a bando 125 milioni di euro. Il nuovo sistema prevede l’uso di una piattaforma attarverso la quale lo studente può scegliere il corso fra quelli proposti e iscriversi per poi ottenere un codice da portare all’ente di formazione che deve erogare le ore studio.

La piattaforma ​prevedeva ​inizialmente ​la sola consultazione dei percorsi formativi proposti dagli enti accreditati, “ai quali il candidato – si annunciava dalla Regione – potrà pre-iscriversi a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 6 giugno”.

Ed eccoci arrivati al fatidico 6 giugno ma il sito dedicato https://catalogo.siciliafse1420.it dalle 12 di oggi permette solo l’accesso per informazione sull’offerta del catalogo ma non di proseguire per la pre iscrizione.

Lo studente che clicchi sul percorso A o sul percorso B per effettuare una pre iscrizione in base al corso scelto si trova apparire un messaggio di errore (502 Bad Gataway). Di fatto il sito risulta solo parzialmente accessibile in ragione dei volumi di traffico. C’è chi riesce ad accedere e chi non riesce se non dopo diversi tentativi e anche chi riesce registra una estrema lentezza di esecuzione e risposta da patrte del server.

Dalla Regione ancora nessuna risposta ufficiale ma in via ufficiosa si conferma che il problema esiste e che è stato causato da numerosi accessi contemporanei che hanno mandato in down il sistema. Di fatto il sito non ha retto alle numerose richieste di pre iscrizione ma non è del tutto fermo vistoc he le domande continuano ad essere registrate e a crescere di ora in ora.

Sempre ufficiosamente dall’assessorato alla Formazione ricordano che non si tratta di un click day e che non c’è una scadenza immediata. Per effettuare la pre iscrizione c’è tempo fino al 21 giugno e dunque effettuare la procedura oggi o fra una settimana è assolutamente identifico al fine dei servizi richiesti. Sul problema sono, comunque, al lavoro i tecnici per rendere fruibile al più presto il sistema.

Gli allievi finanziabili con questa procedura sono circa 19mila e potranno scegliere (non appena il sistema funzionerà) fra 4.617 percorsi formativi, relativi a 141 profili professionali proposti da 383 enti di formazione.

Da oggi è prevista la registrazione delle generalità degli allievi per procedere alla candidatura per un massimo di cinque percorsi formativi. Questo consentirà all’allievo di partecipare al processo di selezione, per poi iscriversi ad uno solo fra i corsi prescelti. Ciascun percorso prevede una formazione teorica, lo stage in azienda e sono articolati in moduli tecnico-professionali e di apprendimento di base sull’informatica, le lingue straniere e la sicurezza sul lavoro.

Non appena il sistema si sbloccherà, completata la procedura informatica i corsisti dovranno recarsi presso gli enti di formazione per perfezionare la pre-iscrizione, questi ultimi, dopo aver verificato il possesso dei requisiti del candidato, dovranno caricare nel sistema la domanda sottoscritta dal partecipante e avranno 15 giorni di tempo per farlo. Al raggiungimento della soglia minima di 15 candidati – 8 nei percorsi per persone in esecuzione penale – gli enti di formazione potranno richiedere la prenotazione di una riserva di risorse per l’erogazione della prima edizione del corso.

La Regione Siciliana prenoterà quindi, accantonandolo, per ciascun ente di formazione un budget di risorse dedicato. Gli operatori che avranno acquisito una quantità d’iscrizioni superiore ai 15 allievi per classe, potranno richiedere la riserva di risorse aggiuntive per realizzare ulteriori edizioni dei corsi, mentre quelli che non avranno raggiunto il numero minimo di iscritti potranno prorogare il periodo di candidatura, per raccogliere ulteriori adesioni. Tutto sempre a patto che il sistema torni a funzionare.

Intanto sono stati prorogasti fino al 2 luglio i termini per l’aggiornamento dell’albo dei formatori, quell’elenco da cui gli enti possono prelevare insegnanti e formatori in generale rimasti senza lavoro per le vicende degli ultimi annid ella formazione professionale o che hanno presttato la loro opera per enti non più esistenti o non più accreditati. Una scelta che, insieme alle difficoltà del sistema, sembra l’inizio di una tendenza al rinvio generale.

Aggiornamento delle 15,45

Il sito dedicato alle pre iscrizioni è ripartito anche se le procedure sono lente.