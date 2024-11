Una rissa è scoppiata nella discoteca Hype di viale Strasburgo nel corso dell’evento Halloween. Solo l’arrivo della polizia di Stato ha evitato che il bilancio potesse essere più grave. La lite è scoppiata per futili motivi dentro il locale. Qualche pugno e la promessa di continuare fuori.

Il titolare del locale ha interrotto la serata e portato fuori i contendenti dove ad attenderli c’era la polizia. Non appena hanno visto gli agenti i giovani sono fuggiti via. Solo un giovane è stato portato in ospedale per essere medicato. Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini del locale e si sta cercando di risalire a chi ha preso parte alla rissa.

