La gara di solidarietà

“Avevamo chiesto al comune di Partinico di darci un numero di conto corrente per attivare una gara di solidarietà e contribuire ad acquistare i due pulmini utilizzati per il trasporto delle persone disabili dati alle fiamme nei giorni scorsi. Ecco il numero del conto per donare: C|C 12635900. Il codice IBAN È: IT97G0760104600000012635900”. A comunicarlo su Facebook, il segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone che chiama alla mobilitazione iscritti ed eletti dei democratici in Sicilia.

“Attiviamo la nostra rete dei circoli Pd, mobilitiamo gli iscritti, i nostri amministratori locali, insomma tutte le democratiche e i democratici siciliani – sottolinea -. Diamoci da fare, tutti in campo per raccogliere quante più risorse possibili e far vincere la solidarietà! #AvantiSicilia!”.