A Punto Zero si parla di inflazione

Inflazione: c’è da aver paura per la tenuta dei consumi e per la resilienza dei nostri redditi? Se ne parla a “Punto Zero”, la video rubrica di BlogSicilia, condotta dal docente di Economia Sebastiano Bavetta e moderata dal giornalista del Sole 24Ore, Nino Amadore.

Quello dell’inflazione è un tema particolarmente sentito dall’opinione pubblica, soprattutto al Sud e in Sicilia in particolar modo.

La Sicilia continua a rimanere sotto il giogo dell’inflazione. Nell’isola l’aumento dei prezzi al consumo non smette di aggredire i portafogli delle famiglie siciliane. Già il 2022 aveva visto l’Isola come regione record, in negativo, per l’inflazione. Secondo le ultime rilevazioni Istat di maggio 2023 i prezzi dei beni di prima necessità aumentano più che nel resto d’Italia. A pesare nel negativo andamento dei prezzi in Sicilia sono soprattutto gli aumenti nelle tre Città metropolitane. A Messina lo “scettro” di Città metropolitana peggiore di Sicilia, e seconda in Italia, con aumenti medi registrati a maggio rispetto a un anno fa del 8,4 per cento. Segue Palermo dove i prezzi sono aumentati del 8,2 per cento. Catania, per lunghi mesi nel corso del 2022 e del 2023 città con gli aumenti più alti d’Italia, si mantiene sulla media regionale a un più 7,8 per cento.