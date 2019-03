Bloccato dagli agenti del commissariato

Ha cercato di disfarsi di alcune dosi di hashish non appena ha visto la polizia. Gli agenti del commissariato Oreto-Stazione hanno arrestato Nicola Piazza, pregiudicato di 38 anni, bloccato in via Manfredi.

Alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi frettolosamente. Ne è scaturito un inseguimento a piedi per le vie del quartiere, durante il quale ha tentato di disfarsi di un involucro trasparente.

La fuga è durata poco. I poliziotti lo hanno infatti raggiunto e hanno recuperato anche il pacchetto gettato via. Dentro c’erano 9 cubetti di hashish.

Piazza è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato giudicato per direttissima: l’arresto è stato convalidato.

L’autorità giudiziaria ha disposto per Piazza di proseguire con le misure cautelari cui era già sottoposto (l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria).

Fissata per il 6 novembre la prossima udienza in cui il giudice sarà chiamato a valutare altri reati commessi dal 38enne e che si sono cumulati nel tempo.

