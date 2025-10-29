Savarino: "Interverremo per tutelare la salute dei cittadini"

La Sicilia torna al centro della scena nazionale e internazionale del monitoraggio ambientale, grazie Convegno MTT2025 – Tecniche di Misura per la Qualità dell’Aria (29- 30 ottobre) al Teatro Massimo di Palermo, un momento di confronto strategico tra esperti, istituzioni e operatori del settore.

Dopo oltre trent’anni di edizioni in Austria e in Germania, il prestigioso convegno è approdato in Italia nel 2024. Ora, con l’edizione palermitana, si consolida il ruolo dell’isola come punto di riferimento per l’innovazione nelle tecniche di rilevamento e gestione della qualità dell’aria.

Sicilia laboratorio nazionale per l’ambiente

“Stiamo lavorando con grande attenzione e impegno per la qualità dell’aria in Sicilia – ha affermato l’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino –. Nella prossima finanziaria ho chiesto al Governo regionale di approvare un fondo per installare barriere ibride soprattutto nei punti di traffico veicolare più critici. Interverremo per ridurre l’impatto acustico e ambientale, ma anche per rafforzare la tutela della salute dei cittadini”.

L’assessore ha anche sottolineato l’investimento strategico sul centro di eccellenza del Roosevelt all’Addaura, dove sono in corso i lavori del secondo lotto: “L’obiettivo è creare un polo di riferimento non solo per la Sicilia ma per tutta Italia, con il primo green data center nazionale dedicato alla tutela ambientale”.

Ambiente, partnership efficaci per un futuro sostenibile

Secondo Vincenzo Infantino, Direttore Generale di ARPA Sicilia, la chiave per affrontare le sfide ambientali è la sinergia tra pubblico e privato: “La tutela della salute e dell’ambiente non può prescindere da una collaborazione concreta tra pubblico e privato. Solo attraverso partnership efficaci, fondate su competenza, innovazione e responsabilità condivisa, possiamo garantire sistemi di monitoraggio sempre più avanzati e dati affidabili al servizio dei cittadini e delle istituzioni. Il futuro dell’ambiente è una responsabilità comune, e siamo orgogliosi di poterne discutere oggi insieme a chi mette a disposizione le tecnologie più evolute per migliorare la qualità della vita e la sostenibilità del nostro territorio”.

Il Convegno MTT2025 mette quindi Palermo e la Sicilia al centro della riflessione ambientale, con due giornate dedicate a normative, tecnologie e buone pratiche. Non solo un evento tecnico, ma un segnale chiaro: la Sicilia c’è, e vuole essere protagonista nella sfida per un’aria più pulita e un ambiente più sano.