PROVINCE SICILIANE TUTTE BOCCIATE

Migliora, ma davvero di poco, la qualità della vita a Palermo e provincia. Dalla centesimo posizione dello scorso anno il capoluogo siciliano con i suoi comuni compresi nella Città Metropolitana conquista il m97esimo posto. Ma se nella classifica generale sale di tre posizioni, resta terz’ultima in Italia per Ambiente e servizi con un poco lusinghiero 105esimo posto (comunque meglio dello scorso anno quando era al posto 106).

La classifica del Sole 24 ore

Sono alcuni dei dati estratti dalla tradizionale classifica del Sole 24 ore che anche quest’anno stila la sua stima del come si vive in Italia in base a diversi fattori. La prima nel Paese è Trento (contrariamente alla classifica di Italia oggi che promuoveva Milano) ma tutte le province migliori sono nel Nord Italia per qualità della vita.

La Sicilia sempre in fondo a tutte le classifiche

La Sicilia resta sempre in fondo a tutte le classifiche. Quest’anno lascia a Reggio Calabria la palma di peggiore d’Italia (posto 107) ma Siracusa conquista (si fa per dire) la penultima posizione, la 106. Poco lusinghiera anche la posizione della provincia di Caltanissetta classificatasi 103esima nel Paese.

Sette province sopra la posizione 100

Lasciano l’onta delle posizioni sotto la numero 100 tutte le altre sette province siciliane ma non stanno certamente molto meglio. Palermo, come detto, conquista la posizione 97 guadagnandone tre rispetto allo scorso anno ma restando in coda alle classifiche. Catania segue a ruota nella posizione 96, un gradino sopra ma c’è poco da festeggiare. Lo stesso dicasi per Agrigento al posto 95 e ancora per Trapani al posto numero 93 e Messina al posto 91.

Le migliori siciliane (ma sempre in fondo alla classifica)

Due le migliori siciliane e, a sorpresa, fra questa c’è Enna, bocciata senza appello da Italia Oggi. Per il Sole 24 la provincia più alta d’Italia si attesta al posto numero 87, battuta, in Sicilia, solo dalla provincia di Ragusa al posto numero 82. Da sempre, ormai, Ragusa risulta in queste classifiche la migliore provincia per vivere nell’Isola