dal 22 marzo

Andrà in scena dal prossimo 22 marzo, con repliche fino al 31, al Teatro Al Massimo, l’esilarante commedia, al passo coi tempi, “Una Famiglia perfetta”, di M. Giacomazzi e per la regia di Antonello Capodici. Una singolare e geniale comicità che si ripromette di divertire il pubblico palermitano, anche con una sua originale interazione, consentendo agli spettatori di potersi infatti identificare nella trama che va ad essere rappresentata. Un mix tra commedia brillante e farsa pura, che secondo le note di regia, avrà la caratteristica di rendere la rappresentazione un viaggio «fra Stanlio & Ollio ed il primo Salemme».

Con la partecipazione di un gruppo di giovani (e giovanissimi) talenti palermitani e siciliani “doc”. L’elemento narrativo sarà un pot-pourri di tanti temi attuali che gravitano intorno alla famiglia, dalla sua crisi contemporanea, anche a causa di quella economica, alla frattura generazionale per passare alla famiglia allargata e all’orgoglio omosessuale… il tutto inanellato secondo la raffinata tecnica del caro vecchio avanspettacolo e persino del più autentico cabaret.

Questa la trama. Rosetta, stereotipo di casalinga frustrata, è sposata con il “tiepido” Enzo che ha per hobby quello della maglia! E’ la volta dei figli, Letizia e Matteo, “frickettona” la prima e adolescente “sdraiato” il secondo. La nostra donna di casa pensa davvero di essere alla svolta della sua vita quando ha l’occasione di essere coinvolta, ad opera di un suo zio sacerdote, in un’attività economica redditizia, in “franchising”, legata al settore degli oggetti sacri. Ma la svolta della sua vita –purtroppo per Rosetta e con profitto per il divertimento del pubblico– andrà a carte quarantotto: dal fidanzato di Letizia (che è un tunisino irregolare) al marito orribilmente scambiato per l’amante del portiere dello stabile!

Per concludere, infine, calcheranno le scene anche un sedicente stilista internazionale,che si dichiara disponibile a lanciare sul mercato le maglie realizzate da Enzo, ed una “bonona” che ostenta un passato da spogliarellista. La commedia ha per protagonisti i bravi Cecè Biondolillo (all’anagrafe Cesare, che ha debuttato qualche anno fa, sempre Al Massimo, con “Meglio da solo”) e Giovanna Criscuolo (esuberante e simpatica attrice di Giarre, nota al pubblico siciliano, ammirata recentemente in “Maggiordomo S.R.L., accanto ad Alessandro Idonea).