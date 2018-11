Sport & business è un legame che potremmo definire inscindibile: tutti i grandi campioni guadagnano cifre incredibili e hanno dei guadagni non solo dallo sport che praticano, ma anche da contratti con sponsor e dalla gestione del proprio personal brand. Per questo è interessante scoprire chi sono i 10 atleti più ricchi del mondo con l’infografica realizzata da Sportmaniaci , che raccoglie i dati relativi ai guadagni nell’ultimo anno, inclusi gli sponsor, e le stime riguardanti gli sport con il maggior giro d’affari.

Gli sportivi che hanno guadagnato di più quest’anno

Nella top 10 ci sono due giocatori di football americano, gli ultimi in classifica, un solo tennista, due giocatori di basket, tre calciatori e un pugile, a simboleggiare la grande varietà delle discipline.

Probabilmente i meno conosciuti in Italia sono Matt Ryan e Matthew Stafford, poiché il football USA non è molto seguito dalle nostre parti, tuttavia questi sportivi guadagnano rispettivamente 67,3 milioni di dollari e 59,5 milioni, e hanno entrambi numerosi contratto con degli sponsor.

Stephen Curry è un cestista che gioca nei Golden State Warriors e ha raggiunto la ragguardevole cifra di 76,9 milioni, dei quali più della metà provengono da sponsorship (ben 42 milioni), così come il leggendario Roger Federer, il più famoso tennista della nostra epoca, guadagna 65 milioni tramite sponsor e 12 dai match. LeBron James, uno dei giocatori più eclettici della storia dell’NBA, vanta un guadagno complessivo di 85,5 milioni di dollari, mentre Neymar lo batte con 90 milioni, sebbene non sia il calciatore più ricco in graduatoria.

Cristiano Ronaldo, al terzo posto con 108 milioni, e Lionel Messi, secondo con 111 milioni, sono campioni irraggiungibili che vantano numeri altissimi anche sui profili social. Ronaldo ha 122 milioni di fan su Facebook e 139 milioni su Instagram, Messi ne ha 90 milioni su Facebook e 97,5 su Instagram, perciò sotto questo aspetto viene battuto da CR7.

Il distacco dal primo posto, però, è davvero incolmabile, poiché il pugile Floyd Mayweather ha guadagnato 285 milioni di dollari, per la quasi totalità derivanti da un match con Conor McGregor (anche lui nella classifica); quell’incontro-evento ha avuto molto successo anche perché è stato quello con cui Mayweather ha concluso la sua carriera. Come si evince dai dati relativi ai singoli sport, ci sono molte differenze fra il business di sport come il ciclismo e gli stipendi medi dei ciclisti. In questa classifica la boxe è solo al nono posto, mentre il golf spadroneggia con un giro d’affari stimato di 70 miliardi di dollari. Per queste ragioni, la top 10 è destinata a cambiare notevolmente ogni anno e scommettiamo ci saranno sorprese già a partire dalla prossima.