Da oltre un mese, 40 famiglie, con relativi bambini, si sono rifuggiate nell’edificio del Sacro Cuore sito nella piazza omonima, e da un mese vivono con il rischio e la minaccia di essere sgomberate, da un momento all’altro, dalle forze dell’ordine a cui si sono rivolte le suore.

Lpo racconta Tony pellicane che non senza amarezza si chiede se la scelta delle religiose sia “in obbedienza al mandato di Papa Francesco: “aprite le porte dei vostri conventi ai senza casa”!!!

“Le famiglie, che vivono permanentemente nell’ansia, dopo aver chiesto alle Istituzioni (il Comune e la Regione) di acquisire l’immobile per assicurare loro un tetto sopra la testa – annuncia il Comitato di lotta per la Casa 12 Luglio – inizieranno uno sciopero della fame a staffetta ogni 48 ore per chiedere al Sindaco Orlando che si attivi con la “casa madre” del Sacro Cuore, in considerazione della grave emergenza abitativa, perchè venga affidato al Comune, in comodato d’uso, l’immobile occupato, garantendo alle stesse famiglie un po’ di serenità e all’immobile la manutenzione necessaria”.