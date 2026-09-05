Svolta per la viabilità nella provincia di Palermo. La Città Metropolitana ha ultimato i lavori di messa in sicurezza sulla SP 4 di Portella di Poira per un investimento di circa 9 milioni di euro e, contestualmente, ha sbloccato le procedure per l’Accordo quadro da 100 milioni di euro. Questa accelerazione permetterà di far partire, entro la fine del 2026, una prima tranche di cantieri dal valore complessivo di 40.450.000 euro distribuiti su tutta la rete viaria del territorio.

L’obiettivo principale del piano è il risanamento della Dorsale Corleone-Mare (composta dalle strade provinciali 2 e 4), un asse viario strategico che collega Corleone e Partinico con le grandi arterie (SS 120, SS 624 e l’autostrada A29) e garantisce l’accesso rapido ai presidi ospedalieri della zona.

Gli interventi completati sulla SP 4

I cantieri appena conclusi in contrada Pietralunga, nel territorio di Corleone, hanno permesso di sanare storiche criticità legate al dissesto idrogeologico. Nel dettaglio, i 9 milioni di euro sono stati così ripartiti:

6,67 milioni di euro divisi in due lotti funzionali per la stabilizzazione delle frane e il rifacimento dell’asfalto nei tratti compresi tra il km 8+700 e il km 9+800 e tra il km 18+200 e il km 19+000.

divisi in due lotti funzionali per la stabilizzazione delle frane e il rifacimento dell’asfalto nei tratti compresi tra il km 8+700 e il km 9+800 e tra il km 18+200 e il km 19+000. 2 milioni di euro di fondi della Protezione Civile per il consolidamento della scarpata al km 18+400.

di fondi della Protezione Civile per il consolidamento della scarpata al km 18+400. 2,5 milioni di euro (fondi ministeriali) per la manutenzione del piano viabile tra il bivio di Tagliavia (km 10+000) e il km 14+000.

A questi si aggiungerà nei prossimi giorni un ulteriore cantiere da 5 milioni di euro per il tratto della SP 4 che va dal km 14+000 al km 24+300.

Lagalla: “Miglioriamo stabilmente i collegamenti”

“Gli interventi sulla SP 4 consentono di restituire sicurezza e funzionalità a tratti di strada che per anni hanno sofferto di criticità legate soprattutto al dissesto idrogeologico — ha dichiarato il sindaco metropolitano Roberto Lagalla —. Non interveniamo soltanto sulle emergenze, ma programmiamo opere capaci di migliorare stabilmente la qualità dei collegamenti. L’aggiudicazione dell’Accordo quadro da 100 milioni di euro ci consentirà di accelerare la realizzazione delle opere e di trasformare le risorse disponibili in cantieri al servizio dei cittadini”.

La mappa dei nuovi cantieri entro il 2026

Grazie al completamento delle gare per l’Accordo quadro (strutturato in 8 lotti da 12,5 milioni ciascuno), la Direzione Viabilità ha definito la lista degli interventi prioritari pronti a partire negli ultimi mesi dell’anno.

Ecco il dettaglio del piano da oltre 40 milioni di euro approvato dall’Ente:

Comprensorio Corleone e zone limitrofe

SP 4 di Portella di Poira: 5.000.000 euro per il ripristino di tratti ammalorati.

5.000.000 euro per il ripristino di tratti ammalorati. SP 4 Portella di Poira: 2.500.000 euro per la sistemazione del piano viabile dal km 0+000 al bivio di Tagliavia.

2.500.000 euro per la sistemazione del piano viabile dal km 0+000 al bivio di Tagliavia. SP 34 Di Portella della Ginestra: 2.500.000 euro per la riparazione dei tratti in frana (1° lotto).

2.500.000 euro per la riparazione dei tratti in frana (1° lotto). SP 99 Di Borgo Schirò: 1.500.000 euro per opere di presidio e sistemazione del piano viabile.

Madonie e area interna

SP 9 Delle Madonie: 1.980.000 euro per la ripresa di tratti degradati e sistemazione viaria.

1.980.000 euro per la ripresa di tratti degradati e sistemazione viaria. SP 52/60 Di San Mauro – Calabrò: 2.000.000 euro per la riparazione di tratti in frana (1° lotto).

2.000.000 euro per la riparazione di tratti in frana (1° lotto). SP 112 Del Landro: 670.000 euro destinati alla manutenzione del ponte al chilometro 4+480 nel territorio di Castellana Sicula.

Area Orientale e Termitana

SP 59/SP 75 Di Giammaria – Del Casale: 3.800.000 euro per interventi di contenimento e sistemazione viabile.

3.800.000 euro per interventi di contenimento e sistemazione viabile. SP 84 Di Vicari: 1.450.000 euro per la messa in sicurezza strutturale del ponte sul fiume San Leonardo (km 1+400).

1.450.000 euro per la messa in sicurezza strutturale del ponte sul fiume San Leonardo (km 1+400). SP 95 Di Monteaperto: 2.200.000 euro per il rifacimento del corpo stradale nei tratti dissestati.

Area Centro-Occidentale e fascia costiera

SP 1 Di Montelepre: 3.000.000 euro per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della carreggiata.

3.000.000 euro per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della carreggiata. SP 12 Di Contessa: 3.000.000 euro per la ripresa dei tratti ammalorati.

3.000.000 euro per la ripresa dei tratti ammalorati. SP 26/SP 140 Di Godrano: 2.500.000 euro per il consolidamento delle frane sull’itinerario di collegamento tra la SS 121 e la SS 118.

2.500.000 euro per il consolidamento delle frane sull’itinerario di collegamento tra la SS 121 e la SS 118. SP 98 Del Vaccarizzo: 1.000.000 euro per sistemazione del piano viabile.

1.000.000 euro per sistemazione del piano viabile. SP 125 Dell’Eleuterio: 3.350.000 euro per il ripristino della sede stradale e opere di presidio.

Manutenzioni macro-aree metropolitane