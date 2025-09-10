Incolumità a rischio per pedoni e automobilisti

Nel quartiere Monte Pellegrino, in particolare nella Via Ammiraglio Rizzo e nelle strade limitrofe, zona Fiera del Mediterraneo, la potatura degli alberi posti ai lati della carreggiata, non viene effettuata da anni. La vegetazione e il fogliame che, se curati, influiscono positivamente sull’ambiente, hanno raggiunto volumi tali da oscurare completamente l’illuminazione stradale, in quanto le lampade sono ormai al di sopra dei rami ricchi di foglie e la sera e la notte la strada è diventata un pericolo per pedoni e automobilisti.

Semafori quasi invisibili e rami all’interno dei condomini

Per non parlare dei semafori posti all’incrocio con la Via Don Orione e la Via Marturano che sono quasi invisibili sempre a causa della mancata potatura degli alberi, con ovvi pericoli di incidenti anche gravi. Nella Via Guido Jung in alcuni condomini della zona, i rami degli alberi sono entrati nelle aree private, danneggiando con resine e altre secrezioni o bacche, il suolo e, soprattutto, le autovetture parcheggiate nei posti auto. E paradossalmente, anche se i privati volessero, con costi peraltro notevoli, provvedere di loro iniziativa alla potatura del verde tramite ditte specializzate, cio’ non è possibile perché si tratta di verde pubblico. Allora se è verde pubblico, perché non viene curato dall’Amministrazione?

Altro problema correlato e documentato dai residenti, che lamentano disservizi oltre che nella cura del verde e dell’illuminazione anche nei servizi di spazzamento, è la mancata pulizia dei marciapiedi praticamente invasi dalle foglie, oltre che da qualsiasi altro tipo di rifiuti, che, spesso, vengono rimosse personalmente da chi è addetto alle pulizie dei condomini o dai commercianti che, per decoro ed igiene, provvedono personalmente alla loro rimozione.

“E’ una vergogna paghiamo le tasse e poi dobbiamo pulire noi davanti al negozio – protesta uno dei tanti esercenti della zona – in quanto gli operatori ecologici si vedono in media una volta ogni dieci giorni”.

Il mercatino rionale

Un discorso a parte merita il mercatino rionale della Via Jung, che viene effettuato ogni venerdì in uno scenario di scarsa igiene, degrado e dissesto della pavimentazione. Nella stessa via sono presenti alberi anche questi non curati e non potati da anni (quasi un decennio) e i marciapiedi sono in condizioni pietose. Anche se alla fine delle vendite viene effettuato un servizio di pulizia, i rifiuti sono tali e tanti (peraltro vengono abbandonati sul terreno senza essere riposti in alcun sacco contenitore) che anche dopo ore di lavoro degli addetti, rimangono parzialmente sulla strada e nelle giornate ventrose invadono i condomini circostanti, ivi compresi sacchetti contenenti liquidi organici o ghiaccio sintetico maleodorante utilizzato per tenere freschi i prodotti ittici venduti. Ovviamente non si vede l’ombra di un controllo (ci sono anche tanti “venditori” di qualsiasi genere

non autorizzati) e non si comprende perché ad esempio non si installino per qualche ora dei WC chimici portatili.

i auguriamo che dopo anni di incuria si provveda al piu’ presto alla potatura degli alberi e al corretto ripristino della visibilità di semafori ed illuminazione pubblica in quanto già si sono verificati incidenti che, per puro caso, non sono sfociati in tragedia. Per quanto ovvio anche ad un corretto e non saltuario spazzamento dei marciapiedi che sono davvero in condizioni indecorose.