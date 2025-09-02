Le proteste dei residenti anche per la differenziata

Nel quartiere Monte Pellegrino, in molte giornate torride del mese di agosto, la raccolta dei rifiuti e lo svuotamento dei cassonetti sono avvenuti fuori dalla fascia oraria prevista e ben prima del termine ultimo per conferire i rifiuti negli appositi siti. Ci arrivano segnalazioni dai residenti riguardanti appunto il ritiro anticipato dei rifiuti molto tempo prima delle 22.00, orario riportato, oltre che su adesivi (peraltro praticamente spesso illeggibili) applicati ai cassonetti, sul sito web dell’azienda stessa.

Le fasce orarie

Si legge sul sito della Rap, a proposito di raccolta indifferenziata (da cassonetti):

“nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati vanno immessi i rifiuti residuati dalla raccolta differenziata. Non vanno immessi tutti i rifiuti recuperabili tramite la raccolta differenziata, come carta e cartone, imballaggi di vetro, metallo, plastica, rifiuti pericolosi quali pile e farmaci, rifiuti ingombranti e da apparecchiature elettriche ed elettroniche, indumenti ed accessori usati, rifiuti inerti. I rifiuti vanno conferiti in sacchi ben chiusi, è vietato immettere rifiuti liquidi o incandescenti (Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Palermo). Il deposito dei rifiuti urbani nei cassonetti è consentito, dal lunedì al sabato, dalle ore 18 alle ore 22, per il periodo dell’anno in cui è in vigore l’ora legale; dalle ore 17 alle ore 22 per il periodo in cui è in vigore l’ora solare. La domenica e festivi non è consentito il conferimento dei rifiuti.”

E’ evidente che i rifiuti conferiti dai cittadini rispettosi delle regole che si attengono agli orari previsti, restano fino alla sera seguente ad arrostirsi al sole e ad emanare profumi poco gradevoli tenuto conto anche delle pessime condizioni degli stessi che hanno quasi sempre sistemi di copertura praticamente inutilizzabili.

Le responsabilità

Il problema dei rifiuti a Palermo è oggetto di tensioni e proteste da parte dell’utenza e degli addetti ai lavori. Da una parte ci sono le inefficienze dell’azienda che si occupa della pulizia di strade e marciapiedi della città e del ritiro dei rifiuti e, dall’altra, l’inciviltà di una parte della popolazione di Palermo che, certamente, non osserva regole di buona educazione e convivenza civile. Da poco sono comparsi gli ispettori ambientali, incaricati dal Comune e coordinati dalla Polizia Municipale che hanno elevato multe ai cittadini noncuranti delle regole. Siamo d’accordo con controlli anche serrati, ma in questo caso è chiaro che le responsabilità non sono certo imputabili ai cittadini.

Le proteste dei residenti

Ovviamente le proteste non mancano, non solo e non soltanto per il ritiro anticipato dei rifiuti ma anche per le pessime condizioni dei contenitori per la differenziata e per le condizioni di strade e marciapiedi.

“In molte giornate lo svuotamento dei cassonetti è avvenuto, con grande sorpresa, anche alle 19,30, ben due ore e mezza prima del termine previsto. E’ ovvio che tutto cio’ che è stato correttamente depositato dopo è rimasto fino alla sera successiva e tutto il giorno sotto il sole cocente. Per non parlare delle condizioni dei contenitori della differenziata (plastica, vetro e carta) che vengono svuotati saltuariamente e che sono lesionati in piu’ parti. Degli operatori ecologici poi non ne parliamo: vengono ogni tanto e potete immaginare le condizioni di strade e marciapiedi – ci dicono dei residenti della zona”.

Certamente è giusto multare i cittadini che non osservano le regole ma bisognerebbe pure che le stesse regole venissero rispettate da chi le impone. Peraltro i cittadini sporcaccioni pagano le sanzioni e l’Azienda che dovrebbe garantire il servizio?