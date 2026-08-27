Saranno oltre 14.500 i giovani siciliani fra i 6 e i 16 anni che potranno svolgere attività sportiva con il sostegno della Regione Siciliana. L’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato il decreto con la graduatoria dei beneficiari, suddivisi per provincia e per associazione di appartenenza, che otterranno il voucher di 50 euro al mese istituito dal governo Schifani per dare l’opportunità di praticare una disciplina sportiva ai ragazzi e alle ragazze di famiglie con un reddito Isee non superiore ai 12 mila euro.

Cosa coprono i voucher

I 6 milioni (3 per l’esercizio finanziario 2026 e 3 per il 2027) messi a disposizione dalla legge di Stabilità regionale consentono di assegnare 14.550 voucher, ripartiti su base provinciale in proporzione alla popolazione giovanile, e coprire i corsi e le attività sportive che si svolgeranno dal primo settembre 2026 al 30 aprile 2027. Il 3% delle risorse è destinato alla copertura delle spese dell’attività istruttoria gestita dai comitati regionali delle federazioni e degli enti riconosciuti dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) e dal Cip (Comitato italiano paralimpico).

Schifani e Amata: “Costruiamo benessere e inclusione”

“Con questa misura, particolarmente apprezzata dalle famiglie siciliane – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – facciamo in modo che, durante tutto l’anno, i nostri giovani, specialmente coloro che appartengono a nuclei familiari economicamente più fragili, possano praticare sport, stare con gli altri in modo rispettoso secondo i valori sani della competizione. Anche questo è un modo per combattere la devianza e veicolare comportamenti sani e inclusivi. Crediamo fermamente che questo sia un investimento sulla formazione e sulla salute dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”.

“Le graduatorie 2026/2027 – afferma l’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata – confermano lo straordinario successo dei voucher sportivi, misura strategica introdotta dalla legge regionale 2 del 2023. Questo governo ha creduto fin da subito nel provvedimento, garantendo risorse in costante aumento. L’iniziativa si è dimostrata un volano di inclusione e benessere, permettendo ai ragazzi dai 6 ai 16 anni di fare sport nelle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte a Coni e Cip. Un investimento concreto sul futuro, sulla salute e sui valori dell’integrazione. Il nostro impegno resta quello di continuare a incrementare le risorse a disposizione per rispondere alla crescita costante delle domande”.

Oltre 54mila beneficiari dall’avvio della misura

Dall’avvio della misura, nel 2023, sono stati oltre 54 mila i beneficiari, grazie a un investimento complessivo di 14 milioni di euro da parte della Regione.

Quest’anno, a seguito dell’istruttoria comunicata dal Comitato regionale Sicilia del Coni, i 14.550 voucher sono stati così distribuiti per provincia: Palermo (3.804), Catania (3.445), Messina (1.637), Agrigento (1.186), Trapani (1.174), Siracusa (1.142), Ragusa (1.023), Caltanissetta (724), Enna (415).

Un successo superiore alle attese

“L’iniziativa dei voucher sportivi per i giovani ha registrato un successo superiore alle nostre previsioni, con migliaia di richieste. Per questo abbiamo concordato con il presidente Schifani di stanziare altri due milioni di euro da destinare alla misura: un milione nelle imminenti variazioni di bilancio e un altro milione nella prossima legge di Stabilità” dice l’assessore regionale al Turismo e allo sport, Elvira Amata.

“In questo modo – aggiunge – saranno finanziati tutti i circa 10 mila giovani in possesso dei requisiti che non hanno trovato copertura con le risorse inizialmente disponibili. Compatibilmente con i tempi di entrata in vigore delle due leggi, le nuove risorse potranno coprire i periodi novembre-dicembre e marzo-aprile”.