La precisazione dell'Aeronautica militare

Per il tenente colonnello dell’aeronautica militare il dato di 48,8 gradi registrato potrebbe non essere omogeno

“I dati validati finora non presentano tale picco. Necessario attendere la validazione”

Per aeronautica il picco è stato a Sigonella (Catania) con 44,4 gradi

“I dati prodotti dalle stazioni meteo possono riportare degli errori e quelli finora validati non presentano il picco di 48,8 gradi. Per questo è necessario attendere la validazione”. Lo ha detto Guido Guidi, tenente colonnello dell’aeronautica militare-servizio meteorologico.

Una risposta a quando dichiarato da 3BMeteo che ha annunciato la temperatura da record fatta registrare a Floridia, nel Siracusano nel pomeriggio di quasi 50 gradi. Valore che sarebbe il nuovo primato europeo.

Ma l’ufficiale dell’aeronautica militare mette il freno. Un riconoscimento in questo senso potrebbe essere possibile soltanto nell’ambito delle reti di rilevazione validate a livello di Organizzazione Meteorologica Mondiale.

Necessario un confronto tra le rivelazioni

È necessario, dunque, confrontare fra loro rilevazioni di tipo omogeneo. Quanto alla situazione meteorologica generale, per Guidi “Siamo sicuramente in presenza di un’onda di calore molto importante e intensa, in essere dall’inizio della settimana in Sicilia e in buona parte dell’area ionica e possiamo dire che al Sud, soprattutto in Sicilia, siamo in una fase di picco. Pur restando alte, le temperature tenderanno a calare al Sud, mentre tenderanno a salire nel Centro-Nord”.

È difficile, quindi, stabilire se le temperature registrate oggi nel Siracusano dalle alcune stazioni meteo abbiano effettivamente raggiunto 48,8 gradi.

Guidi ha precisato: “Né ci sono elementi per stabilire che si tratti effettivamente di un record europeo. Con riferimento alla rete di osservazione del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare non abbiamo rilevato nelle nostre stazioni nessun valore analogo a quello di cui si parla”.

Per aereonautica, picco a Sigonella con 44,4 gradi

Al momento la temperatura più alta è quella pari a 44,4 gradi rilevata a Sigonella: “non è il valore più alto mai registrato, ma è comunque un valore alto”. In Sicilia, ha proseguito Guidi, “sono attive più reti di rilevamento, come quelle della Regione, dalle quali mi è stato possibile vedere temperature fino a 43 gradi”.

La rete che ha segnalato i 48,8 gradi

Una delle reti che hanno segnalato il valore di 48,8 gradi nel Siracusano è quella del servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias), che nella mappa in cui presenta le osservazioni, scrive che i dati riportati “sono prodotti direttamente dalle stazioni e non sono soggetti ad alcuna procedura di controllo e validazione, né automatica né manuale. Possono pertanto riportare errori dovuti a malfunzionamento dei sensori nonché a interventi di manutenzione”.