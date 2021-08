Per il 12 agosto giornata afosa ma temperature in calo

Giornata da bollino rosso a Palermo con 42 gradi ma a Siracusa ne sono previsti 46

Caldo impietoso nel resto dell’isola, 44 gradi ad Agrigento, 43 a Caltanissetta, 42 a Ragusa

Per il 12 agosto farà molto caldo ma le temperature sono in calo

Potrebbe essere il giorno più caldo dell’estate, sicuramente tra i più lunghi e tormentati del periodo che coincide con la settimana di Ferragosto. Le previsioni meteo per la giornata dell’11 agosto fanno segnare temperature record con picchi di 46 gradi nel Siracusano. Rischio incendi elevato praticamente in tutta la regione.Temperature leggermente in ribasso per la giornata successiva ma parecchio afose in tutta l’isola.

Il quadro meteorologico per l’11 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con precipitazioni assenti o, al massimo, non rilevanti. Venti deboli di direzione variabile o moderati secondo regime di brezza, qualche rinforzo da sud, in rotazione da nord nel pomeriggio. Temperature massime in ulteriore aumento sulla zona orientale, valori massimi da elevati a molto elevati.

Bollino rosso a Palermo, arancione a Catania

Sono previsti 42 gradi percepiti a Palermo. Una giornata nel capoluogo siciliano da bollino rosso secondo la protezione civile che mostra una situazione difficile con l’afa protagonista anche a Catania dove saranno previsti 41 gradi di temperatura massima percepita per un conseguente bollino arancione. Bollino giallo, invece, a Messina dove sono previsti 38 gradi.

Caldo impietoso ovunque, 46 gradi previsti a Siracusa

Ma la città più calda dovrebbe essere Siracusa dove sono previsti 46 gradi, caldo torrido anche ad Agrigento con 44 gradi, Caltanissetta 43, Ragusa 42, Enna 39. Si boccheggia ovunque.

Rischio incendi alto in otto province

Otto province sono interessate ad un rischio elevato di roghi con attenzione massima (rossa). Nella sola provincia di Trapani c’è un livello di preallerta arancione, medio.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà ampiamente sereno su tutte le regioni; isolati temporali sui rilievi alpini orientali. Valori massimi fino a 37°C.

Nelle regioni centrali, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, cielo con più nubi (innocue) sulla Sardegna e sulle coste meridionali del Lazio, sereno altrove.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima più caldo.

Per il 12 agosto, a Palermo ancora bollino rosso

Ancora afa per giovedì 12 agosto. Il cielo sarà sereno nelle località siciliane con qualche velatura passeggera. Le temperature saranno ancora elevate ma in lieve ribasso rispetto alla giornata precedente. Venti deboli o moderati, mari calmi e quasi calmi.

A Palermo sarà ancora una giornata da bollino rosso: previsti 39 gradi ed onde di calore di livello 3. Un grado in meno a Catania ed a Messina ma in queste località la protezione civile indica bollino giallo (livello 1).

Secondo le previsioni, nel Nisseno ci saranno 40 gradi, 37 nel Ragusano, 35 nell’Agrigentino.

Nel nord Italia, alta pressione via via sempre forte sulle nostre regioni: giornata stabile e soleggiata su tutti i settori; venti da direzioni variabili, mari poco mossi. Clima caldo.

Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà ancora una volta con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Valori massimi in aumento.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Temperature in calo.