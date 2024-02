La Polizia di Stato ha arrestato un giovane trapanese di ventuno anni, accusato di detenzione e spaccio di droga.

Il pusher in casa aveva 850 grammi di hashish, in parte già suddiviso in dosi pronte ad essere immesse nel mercato. Oltre allo stupefacente, nell’abitazione è stato trovato materiale per il confezionamento ed è stata sequestrata la somma di mille euro.

Il gip di Trapani ha convalidato l’arresto.