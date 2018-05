Intervento dei vigili del fuoco

Quattro auto sono andate in fiamme nella notte a Palermo. Due nel quartiere Zen a pochi minuti di distanza l’una dall’altra. Il primo incendio in via Fausto Coppi.

Il secondo in via Adamo Smith. Il terzo rogo è divampato in via Giovanni Besio nella zona di viale Michelangelo. Qui sono andate in fiamme una Hyundai i10 e una Ford Fiesta.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Indagini della polizia per accertare le cause dell’incendio.