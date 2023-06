Si attendono i lavori di messa in sicurezza

L’area dei Quattro Canti rimane transennata. Dopo il crollo di alcuni calcinacci avvenuto sabato 17 giugno, c’era attesa per il sopralluogo dei tecnici di Palazzo delle Aquile per capire la quantità dei danni e la tipologia degli interventi di manutenzione da eseguire. Sul posto, fino a metà mattinata, non si sono viste gru o altro genere di macchinario simile. Tuttavia, dal Comune hanno fatto sapere che “sono state effettuate le prime verifiche da parte degli uffici. Nei prossimi giorni si procederà con ulteriori controlli, in modo da intervenire con la ditta per la messa in sicurezza“. Sopralluogo interlocutorio quindi, in attesa di effettuare i lavori veri e propri sul prospetto del palazzo storico di piazza Vigliena.

L’area rimane transennata

Crolli che confermano una generale incuria di alcune strutture storiche della città. In attesa dei lavori di manutenzione, l’area dei Quattro Canti rimane transennata, sotto lo sguardo perplesso di cittadini e turisti che, passando su piazza Vigliena, si domandano cosa sia successo e quanto ci vorrà per ripristinare il normale transito pedonale. Una chiusura non da poco visto e considerato che, fra meno di un mese, l’area sarà interessata dal corteo religioso del 399° Festino di Santa Rosalia.

Un’area transennata dalla giornata di sabato 17 giugno, quando si è distaccato parte dell’intonaco dalle decorazioni della piazza ottagonale. I calcinacci sono caduti dal cornicione della facciata del cantone occidentale dove è presente la statua di Filippo II. A farlo sapere è stato il comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo. Dopo il sopralluogo dei tecnici dei pompieri che hanno verificato le condizioni del monumento e accertato che l’intervento ha messo in sicurezza la zona, insieme alla polizia municipale e al tecnico del Comune, è stato deciso di transennare la zona per garantire la sicurezza ai turisti e cittadini. Da capire adesso i tempi per liberare la piazza dal blocco. Ciò per garantire anche la massima mobilità per il carro in corso di predisposizione per le celebrazioni del 14 luglio.