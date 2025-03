Quattro morti sul lavoro in 14 giorni. Nelle ultime due settimane sono state quattro le morti bianche solo nel Palermitano. Un dato che conferma quello dello scorso anno che ha visto la Sicilia maglia nera per gli incidenti mortali sul lavoro.

Primo maggio a Casteldaccia

Per questo la manifestazione del Primo maggio unitario nazionale quest’anno sarà dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la manifestazione nazionale si terrà in Sicilia e in particolare a Casteldaccia nel Palermitano, luogo simbolo proprio delle tragedie sul lavoro per effetto della strage avvenuta durante i lavori di spurgo di un impianto fognario. Per quella vicenda è in corso un processo ma lasciando da patre il singolo evento e le responsabilità che saranno accertate, la strage silenziosa continua, un lavoratore alla volta in contesti anche di piccole dimensioni.

Una cosa inaccettabile per sottolineare la quale la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola oggi a Palermo ha annunciato l’iniziativa del prossimo primo maggio a Casteldaccia dove convergeranno i lavoratori e le attenzioni di tutta Italia. “Io sarò presente qui a Casteldaccia – dice Fumarola annunciando la sua presenza a quella manifestazione il primo maggio – perché noi pensiamo che quel che è stato già realizzato con un decreto del governo in questo settore sia importante ma non sufficiente. Bisogna assolutamente investire in prevenzione, maggiori controlli e mettere a sistema le banche dati. Bisogna, poi, fare una formazione molto forte a partire dalle scuole per creare una coscienza della tutela e della salute sui luoghi di lavoro”.

“Bisogna far capire alle imprese che investire in sicurezza non è mai un costo ma il modo per qualificare l’impresa, qualificare il lavoro e fare in modo che chi esce da casa per andare a lavorare faccia ritorno e il luogo di lavoro sia il posto in cui si realizza un progetto di vita”.

L’occasione del congresso Cisl Palermo Trapani

L’occasione per l’annuncio è stato il congresso Cisl Palermo Trapani apertosi ieri pomeriggio e che si conclude oggi in un grande albergo cittadino. Il congresso confermerà la neo segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami eletta subito dopo che Leonardo La Piana è passato alla guida della Cisl Sicilia

“Dietro ognuna di queste tragedie – dice Federica Badami ricordando i quattro lavoratori morti negli ultimi 14 giorni – ci sono famiglie che piangono e noi questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Per questo chiediamo maggiori controlli, maggiore formazione e soprattutto maggiore lavoro vero perché una delle piaghe è certamente il lavoro nero che, oltre a mortificare i diritti, crea anche situazione di rischio fuori controllo”