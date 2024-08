Indagini dei carabinieri

In quattro incappucciati hanno fatto irruzione in una polleria in Corso Calatafimi a Palermo. Il titolare stava chiudendo e abbassando la saracinesca quando è stato bloccato dai malviventi che armati di pistola hanno portato l’incasso che era tenuto un borsello. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto la testimonianza del titolare.

Ancora un furto all’ospedale Civico

Nuovo furto all’ospedale Civico di Palermo. Questa volta i ladri hanno messo a segno un colpo nella camera mortuaria del nosocomio. È stata portata via una macchinetta del caffè che si trovava nella stanza degli impiegati. Sul colpo indagano i carabinieri.

Rapinatore entra in farmacia, cliente lo blocca e i carabinieri lo arrestano

Momenti di terrore in una farmacia di via Petrarca a Paternò, dove un uomo armato di coltello ha tentato una rapina a ridosso dell’orario di chiusura. L’intervento fulmineo dei Carabinieri e il coraggio di un cliente hanno però scongiurato il peggio, portando all’arresto del malvivente. L’episodio si è verificato intorno alle 12.45, quando un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha fatto irruzione nella farmacia con il volto travisato da una manica di camicia. Armato di un grosso coltello da cucina, ha seminato il panico tra i clienti presenti, scavalcando il bancone e minacciando i dipendenti per farsi consegnare l’incasso.

Fortunatamente, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Paternò, allertata immediatamente dai presenti, ha potuto dirottare sul posto una pattuglia già impegnata in un servizio di controllo del territorio. I militari sono giunti sul luogo della tentata rapina in pochi minuti, trovando però una situazione ancora concitata. Mentre il rapinatore era ancora intento a minacciare i dipendenti, un cliente presente in farmacia ha dimostrato grande sangue freddo e coraggio. Cogliendo l’attimo propizio, l’uomo si è avventato sul malvivente, saltandogli alle spalle e facendolo cadere a terra.

L’intervento del cittadino ha spianato la strada ai Carabinieri, che hanno potuto immediatamente bloccare e disarmare il rapinatore, scongiurando definitivamente il pericolo. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama di ben 22 centimetri. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite durante la tentata rapina. Il 45enne è stato condotto in caserma e successivamente associato al carcere di Piazza Lanza a Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata emessa una misura cautelare che ne prevede la permanenza in carcere.