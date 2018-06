il festival bandistico "terre di sicilia"

Cinquecento artisti tra musicisti e majorette, da quindici città e paesi siciliani, un’allegra, coinvolgente, straordinaria parata di bande che “invaderà” pacificamente Palermo. Capita domani pomeriggio (30 giugno) dalle 16,30 quando al Giardino Inglese si raduneranno i quindici gruppi – dodici bande e tre formazioni di majorette – che partecipano al raduno “Musica & Cultura” organizzato da Anbima Sicilia nell’ambito del Festival “Terre di Sicilia”, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e del Comune e inserito nel cartellone di eventi di Palermo Capitale Italiana della Cultura. La sfilata proseguirà per via Libertà, via Ruggero Settimo, via Maqueda e si chiuderà con l’inno di Mameli, intorno alle 19,30, in piazza Pretoria.

Il Festival Bandistico “Terre di Sicilia” è alla sua terza edizione (la seconda, l’anno scorso, si è srotolata in 18 tappe che hanno attraversato le province siciliane, da Aci Trezza a Galati Mamertino, Pedara, Barcellona Pozzo di Gotto, Chiusa Sclafani, Nicolosi, Aliminusa, Cerda, San Salvatore di Fitalia, Castelbuono, Scordia, Riesi, Calatafimi, Trabia, Ragusa, Acitrezza, Pace del Mela, e infine Palermo), è un progetto ideato e realizzato da Anbima Sicilia e si propone di favorire la produzione e la diffusione della cultura musicale e bandistica tramite eventi musicali, sociali, culturali ed aggregativi oltre che mirare alla promozione turistica del territorio.

Parteciperanno all’evento:

1. Banda Musicale “Mediterranea” Città di Palermo

2. Gruppo Majorettes d’Elite di Capaci (PA)

3. Banda Musicale “Santa Cecilia” di Capaci (PA)

4. Banda Musicale “Don Ciccio Cirrincione” di Campofelice di Roccella (PA)

5. Banda Musicale “Gioacchino Arnorne” di Marineo (PA)

6. Banda Musicale Città di Chiusa Sclafani (PA)

7. Banda Musicale “Nino Merlino” di Caronia (ME)

8. Gruppo Majorette “Kalactine” di Caronia (ME)

9. Banda Musicale “G. Verdi” di Santo Stefano di Camastra (ME)

10. Gruppo Majorette “Le Verdiane” di Santo Stefano di Camastra (ME)

11. Banda Musicale “Vincenzo Bellini” Longi (ME)

12. Banda Musicale Cittò di Rocca di Caprileone (ME)

13. Banda Musicale “M. Randisi” di Santa Lucia del Mela (ME)

14. Banda Musicale “Madonna di Dinnammare” di Larderia – (ME)

15. Banda Musicale “G. Verdi” di Santa Teresa di Riva (ME)